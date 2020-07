William Jaramillo: “Yo no difundí los videos de Emma Guerrero, solo expuse la noticia”

El hermano de Geovanny Dupleint y ex panelista del programa ‘Intrusos’, de RTS, William Jaramillo no se caracteriza por morderse la lengua. Es uno de los denunciados por Emma Guerrero por violación a la intimidad, tras la filtración de un video íntimo en la que aparecen la actriz y el venezolano José Ramón Barreto.

“Esa denuncia no tiene argumentos legales. No debe involucrarme en un delito que no he cometido, no hice difusión de su material privado. En el medio saben que soy conocedor de la farándula, solo expuse la noticia, una noticia del momento. Dichos videos se han visto tanto a nivel nacional e incluso internacional”, expresa.

William añade “le recomiendo que busque al autor intelectual de la difusión, no busque a chivos expiatorios. Está perdiendo el tiempo conmigo. Utilizo la lógica, lo que a ella le está fallando. Tendría que denunciar a muchos ecuatorianos y a algunos extranjeros porque a esta altura creo que todos tienen en su galería ese material. No es mi culpa”.

Además del diseñador y organizador de eventos, en la denuncia que Emma presentó en la Fiscalía del Guayas, el viernes 17 de julio, está el portal Fuull Farándula y las cuentas @luis_mendez007, @luisitocomunica007,@farandulatodoritmo_ec, @chismecuador , @elshowdetitotv, cristian navas, realityecuadoroficial, @lasapadatvec, @farandulerostvec.

En 2018 William fue parte del espacio 'Intrusos' junto a Oswaldo Segura, Marián Sabaté, Farandulero Luis, Connie Garcés, Christina Harzer, Edisson Guerrero, entre otros.