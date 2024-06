'La toma de la escuela', una obra de reivindicación, violencia y redención

Afuera, la lluvia cae a borbotones. En una precaria casa, por la que se cuela el agua, la anciana Pandala recibe a un ministro de Estado. Teje en silencio e ignora su mirada, no responde sus preguntas. El cuestionamiento siempre es el mismo: ¿Ha visto usted a Sakundeva? Y no, no la ha visto, pero así la tuviera escondida en su casa, tampoco entregaría a la sobrina que crio.

El Cairo y Guayaquil se conectan a través de las relaciones artísticas Leer más

(Te puede interesar: ‘Esperanza’, una dramática puesta en escena)

La mujer sabe que el Estado no la busca por casualidad. Sabe que su sobrina ha cometido crímenes y que ha asesinado a mucha gente. Y sin embargo no la culpa, pues en medio de la violencia, Sakundeva sobrevivió como pudo. Pero esta vez, el ministro la sorprende. No ha venido a pedirle que lo guíe hasta ella, sino que le haga llegar un mensaje que lleva días en las emisoras radiales: si se entrega, no será ejecutada.

Así inicia La toma de la escuela, adaptación de la dramaturga Rosario Francés del texto de la también dramaturga Helene Cixous, que se presentará desde el jueves 4 de julio en el teatro de la Asociación Humboldt de la capital. La pieza retrata la vida de la activista y política hindú Phoolan Devi.

Devi, conocida como la Reina de los Bandidos, fue víctima de violencia de género durante la adolescencia. Sobrevivió a sus múltiples heridas y, años después, ya como líder de una banda de ladrones y asesinos, tomó venganza contra sus agresores.

Su popularidad fue en aumento, así como los métodos del Estado hindú para perseguirla, hasta que en 1983 se entregó. Tras su estadía en la cárcel, se interesó en la política y luchó fuertemente a favor de los derechos de las clases menos favorecidas y de la mujer. “Mientras que las mujeres sean consideradas propiedad de otros, seguirán siendo objeto de atrocidades”, declaró durante un discurso en el parlamento hindú.

La toma de la escuela se centra en el encuentro en el que ella definió su rendición, y narra, a través de construcciones poéticas, su historia. El título de la puesta en escena responde a uno de los pedidos que le solicitó al Estado para su entrega: que construyeran una escuela en su región, para así educar a los chicos de la localidad.

Julio Sabala: “El humorista es un alquimista de los estados de ánimo” Leer más

La obra se estrenó originalmente en 2013 como parte del Laboratorio Teatral Malayerba y desde entonces ha tenido más de 200 presentaciones en el país y en festivales en el extranjero.

Para la actriz Daniela Barragán, retomar la puesta en escena le pareció oportuno, especialmente dentro del contexto de violencia que se vive en el país. “Es una obra súper potente, sobre todo en esta época en la que estamos rodeados de violencia y de dolor, porque cuenta la historia de una mujer que, si bien fue parte de la perpetuación de la violencia, eventualmente se redime y busca para su país, y para otras mujeres y jóvenes, caminos distintos al que ella tomó y un mayor acceso a oportunidades”, explica.

Para ella y para el actor Ramiro Urbina, montar nuevamente la obra fue un proceso emotivo, pues ellos participaron en el primer montaje, hace más de una década. “Es una locura, porque cuando recién la estrenamos, yo tenía 24 años. Ahora, diez años después, vuelvo a interpretar al personaje del ministro, pero ya con una edad en la que me identifico mucho más con el personaje, y tras mi experiencia en el servicio público siento que le puedo dar más profundidad y más contexto”, señala Urbina.

Al elenco se suman los actores Javier Arcentales, Milena Coello, Tamiana Naranjo y María Fernanda Auz. La obra requiere de seis actores, pues cada personaje es interpretado por dos actores, quienes interpretan versiones reflejadas de los protagonistas.

“Es como un espejo, y eso le da un valor curioso, porque mientras uno actúa, el otro transmite la voz interior del personaje”, comenta Barragán. Para ellos, la labor también ha sido distinta a épocas previas, pues tras la pandemia la directora Rosario Francés dejó el país y ahora está radicada en España.

“Ha sido una experiencia distinta, porque nos hemos reunido con Charo vía Zoom, pero la mayor parte de la puesta en escena ha dependido de nosotros, no solo de ella como directora, y hemos tenido que emplear nuestra propia experiencia y bagaje para esta nueva temporada”, cuenta Ramiro Urbina.

Don Goyo en cines: “Hemos retratado algo en extinción” Leer más

Retomar esta propuesta seis años después de su última presentación también ha supuesto un reto para los artistas, que se confiesan nerviosos y expectantes ante el recibimiento de la próxima temporada. “Esta es una historia universal, que no es local. Y es interesante cómo una situación que ocurrió en India en los años ochenta puede tener tanta relevancia para lo que estamos viviendo en Ecuador en este momento, con una tasa de violencia altísima y casos de femicidios cada vez más recurrentes, pero al mismo tiempo sí nos emociona y nos preocupa cómo en este contexto se vaya a recibir la obra”, admite Barragán.

Las funciones de La toma de la escuela se llevarán a cabo el 4, 5 y 6 de julio a las 18:00. El costo de ingreso es de 12 dólares para el público general y 6 dólares para personas de la tercera edad y estudiantes.

Sakundeva, una mujer contradictoria

Ramón Urbina describe a la protagonista como un personaje "que tiene esa profundidad siempre es interesante, porque va acorde con la realidad: nadie es del todo bueno o malo, todos tenemos claroscursos". Cortesía.

Para Urbina, una de las grandes fortalezas del personaje de Sakundeva es que se trata de una mujer contradictoria, con matices. “Un personaje que tiene esa profundidad siempre es interesante, porque va acorde con la realidad: nadie es del todo bueno o malo, todos tenemos claroscursos”, dice.

El sutil susurro del horror Leer más

Y en el caso de su versión real, Phoolan Devi era sin duda una mujer contradictoria. Pues si bien ella no se arrepentía de sus crímenes, luchó en el parlamento hindú por poner fin a la violencia a través de la creación de programas educativos, leyes a favor de niñas y mujeres, y proponiendo normativas para la prohibición del matrimonio forzado.

Sin embargo, mientras su lucha era bien recibida por el pueblo, sobre todo por las clases menos favorecidas, Devi tuvo numerosos detractores, entre ellos políticos y líderes religiosos. En 2001 fue asesinada en la puerta de su casa por el hermano de uno de los hombres que mató como parte de su venganza en los años setenta.

'La toma de la escuela' y su temporada extendida

Luego de presentarse en la Asociación Humboldt, La toma de la escuela continuará con sus presentaciones en la capital a fines de julio en el Teatro Malayerba, en el centro de la capital.

“Nos han pedido que la presentemos en el Malayerba. Para nosotros es una alegría poder regresar al sitio donde estudiamos y crecimos y llevar esta obra que tanto tiempo nos ha tomado y que ha significado tanto en nuestras vidas”, asegura Barragán.

Los actores señalan que, tras las presentaciones en julio, esperan llevar la obra a otros teatros de la capital y a otras ciudades, como ocurrió en sus temporadas previas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!