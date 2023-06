El reconocido actor estadounidense Tom Cruise (60) volvió a demostrar que sigue siendo uno de los mayores astros de cine con el estreno mundial de Mission: Impossible - Dead Reckoning, la séptima entrega de la saga de acción.

Diversos medios de Europa reseñan que el evento paralizó por completo el centro de Roma. Las escalinatas de la Plaza de España fueron escogidas por el actor para presentar el filme.

La cinta fue rodada durante la pandemia en la capital italiana bajo estrictas medidas de seguridad y finalmente, llegará a los cines el 12 de julio.

"Me pellizco todos los días. No doy nada por sentado. Recuerdo tener 18 años cuando hice Negocios riegosos' y pensar que quería hacer películas, viajar por el mundo, y ahora aquí estamos en Roma. Me siento muy privilegiado", indicó al medio Entertainment Tonight.