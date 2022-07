'Mi bebito fiu fiu' es la canción del momento, de la que todos hablan y la que muchos utilizan para bromear entre amigos. Suma millones de reproducciones en TikTok y aunque sea por un corto período estuvo en el top 1 de las canciones más virales de Spotify.

“Mi bebito fiu fiu” fue retirado de Spotify Leer más

Sin embargo, el tema desapareció de un momento a otro de todas las plataformas. Se hablaba de un demanda contra Tito Silva, el creador de esta canción, pues la base musical fue tomada de ‘Stan’ de Eminem. También de amenazas políticas porque la letra está relacionada a un supuesto chat de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi.

¿Qué dice Tito Silva al respecto?

¿Cuál es el origen de ‘Mi bebito fiu fiu’? Leer más

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Primero que todo tranquilidad por favor, nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, señaló el productor peruano en su cuenta de Instagram.

Asimismo afirmó que no existe ninguna demanda en su contra: “No existe ninguna demanda, ni nada de esas cosas. Todo esto para mí es un aprendizaje y un punto de partida para hacer cosas muchas más grandes. Saben que todo lo hago con cariño y amor, yo no puedo odiar a nadie. Gracias a todos por el cariño y apreciar nuestro arte”, sentenció.