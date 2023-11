The Beatles: 'Now and Then' llega al número 1 en Reino Unido

'Now and Then' es la última canción en la que participaron los cuatro Beatles.

The Beatles es la banda más importante del mundo y su legado revivió este noviembre en los charts de Reino Unido. Su nuevo sencillo, Now and Then, y última canción en los archivos se convirtió en el mejor debut de la última semana en su país.

El grupo estableció un nuevo récord 60 años y seis meses después de su primer número uno en el Reino Unido, From me to you, en mayo de 1963, según Official Charts, superando el lapso de 47 años y seis meses de Elvis Presley.

A las edades de 81 y 83 años respectivamente, Paul McCartney y el baterista Ringo Starr son los miembros originales que produjeron y revivieron esta última canción hecha por los cuatro hace más de cinco décadas.

Paul McCartney, el bajista, tuvo una pequeña declaración con la compañía que monitorea las radios y streaming: “Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!”.

