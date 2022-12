Sigamos hablando de Messi

A muchos no les importó sacrificar horas de sueño con tal de ver la transmisión de la llegada de Lionel Messi a su tierra natal. No solo argentinos, también de otros países, incluidos ecuatorianos. ¡Que tire la primera piedra quien no haya escuchado a su novio, esposo o algún amigo hablar emocionado sobre Messi! Y aunque hay mujeres que también lo admiran, digamos que es por verlo como un hombre de familia y caballero... ¡Hasta cuando se enoja! (”¿Qué mirás, bobo?”).

Lo cierto es que aquel chico del que se dice que padece el síndrome de Asperger, al que alguna vez le dijeron que no podría ser futbolista por su baja estatura, por lo que se tuvo que someter a tratamientos para crecer, hizo vibrar a todos los que sí creyeron en él y lo vieron alzando la copa en el Mundial de Qatar.

Estos son los mejores momentos de Leo antes y después de tener el trofeo en sus manos. Si usted aún no es fan, ahora seguramente sí va a querer serlo.

Catherine Zeta-Jones quiere una nueva temporada de Merlina Leer más

Messi en la final del Mundial Cortesía

Romántico hasta en la cancha

Ver a Messi buscando a su esposa e hijos en la cancha ya emocionaba. Sin embargo, el momento más mágico y alabado por muchos fue cuando captó con su cámara a Antonela, la madre de sus pequeños, mientras ella besaba la copa.

Luego vino la foto familiar... y por la cara de amor de estos tortolitos, a lo mejor se proponen tener el cuarto hijo (o hija).

Una ‘pulga’ que se la jugó

‘El que la sigue la consigue’, dice el refrán. Y eso fue lo que ocurrió con Messi. A los 11 años, con 1.32 m de estatura, fue diagnosticado con déficit de la hormona del crecimiento y, de inmediato, comenzó el tratamiento. Así alcanzó los 1.69 m, con un costo aproximado de $ 35 mil por dos inyecciones de la hormona al día, durante tres años.

Aunque no mide los 1.78 del francés Mbappé, quien alzó la copa es a quien todos llaman ‘La pulga’.

Messi y su familia. Cortesía

Natural y sin poses

Entre los festejos, luego de que la delegación llegó a Argentina pasadas las dos de la mañana, al ver la cantidad de gente sonrió y solamente atinó a preguntar: “¿Qué hago?”. Decidió ser natural y alzó el trofeo con una sonrisa enorme para ganarse la primera gran ovación desde la puerta del avión.

Messi nunca se ha mostrado divo, ni siquiera cuando los fanáticos se meten a la cancha. ¿Recuerdan cuando un ecuatoriano casi lo ahorca por un selfi?

Lo que no se vio:

Entre los datos más curiosos está el hecho de que sus hijos Mateo y Thiago se llevaron un pedazo de red del arco en el que Argentina le ganó por penales a Francia. Este fue cortado con tijeras por varios integrantes de la Albiceleste. No les bastó con que su padre sea Messi, querían algo más.casi se llevan el arco