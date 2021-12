Cincuenta años se dicen fácil, pero es una vida. Alfonso Espinosa de los Monteros, quien recientemente debutó en Instagram, sigue celebrando las bodas de oro matrimoniales con su esposa Priscilla, la madre de sus hijos, Paula Alfonsina y Juan José. Es un récord más en su vida.

Compartió en esa red social un emotivo mensaje “Cincuenta años casado con Priscilla, la mujer de mi vida… El tiempo corrobora la felicidad para los dos, a lo largo de medio siglo. Aunque estas cosas son privadas y familiares, quiero compartir con todos mis sentimientos y dirigirme a ti para decirte que te sigo amando como el primer día y más.

Es maravilloso saber que el tiempo no desgasta, sino, fortalece el amor… lo siento plenamente y me parece, mi amada flaca, que estos 50 años han sido cortos para mí. Han sido largos y fructíferos, sí, para formar nuestra linda familia con nuestros dos hijos, nuestra nuera y el pequeño Antonio que, seguramente, es el premio mayor que Dios nos ha dado”.

Consultado al respecto dice “ha sido una buena vida, tenemos una familia estable”. La pareja celebró en familia. Su pequeño nieto también le deseó un feliz aniversario.

Sobre su éxito en Instagram, añade que no se lo esperaba. “El día que debuté, luego de Televistazo, ya tenía más de cien mil seguidores. No he sido mucho de redes sociales. La respuesta fue increíble desde el primer momento”. Hasta el momento, el comunicador de Ecuavisa ya tiene 238.000 seguidores.

Además, su hijo Juan José y su nuera Lorena recopilaron los memes que le hacen a Don Alfonso. Ahora están en un libro. “Siempre me preguntan si los memes que publican con mi nombre e imagen me molestan, al contrario, me divierten porque lo hacen con respeto y creatividad, no me ofenden”.