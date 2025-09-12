Pan con chicharrón vs arepa pepiada: así va la final del Mundial de los Desayunos

Los resultados del ‘Mundial de los Desayunos’ se conocerán este sábado 13 de septiembre

El pan con chicharrón peruano ha comenzado a imponerse, aunque por una mínima diferencia, en la gran final del ‘Mundial de los Desayunos’, organizado por el streamer español Ibai Llanos. El tradicional plato criollo se enfrenta a la arepa reina pepiada de Venezuela, en una definición que ha encendido las redes sociales y movilizado a millones de usuarios.

Una competencia voto a voto

La contienda refleja un empate técnico en varias plataformas. En TikTok, ambos desayunos registran 5,7 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram la cifra se reparte en un 50 % para cada uno. Sin embargo, en YouTube Shorts Perú logra una ligera ventaja: 1,2 millones de votos frente a los 1,1 millones de la arepa venezolana. Una diferencia de apenas 100 mil votos que mantiene la final al rojo vivo.

Orgullo nacional en la mesa

El pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, ha representado a Perú desde el inicio del torneo, convirtiéndose en símbolo de identidad y orgullo. Venezuela, por su parte, defiende su tradición con la arepa reina pepiada, rellena de pollo, aguacate y mayonesa, un clásico de su cocina que suele acompañarse con huevo, plátano frito y queso rallado. Ambas propuestas han trascendido lo gastronómico para convertirse en emblemas de cultura y pertenencia.

El pan con chicharrón peruano compite contra la arepa venezolana en la final del Mundial de Desayunos 2025. GENERADO CON GEMINI

Camino hacia la final

Perú abrió su participación con una victoria frente a los chilaquiles mexicanos, luego superó por un estrecho margen al bolón ecuatoriano y, en semifinales, venció con contundencia a la marraqueta chilena con palta. Venezuela, por su parte, también superó con éxito cada fase hasta instalarse en la gran final.

Un desenlace histórico

Con más de 28 millones de votos acumulados en todo el certamen, la final promete un desenlace vibrante. Las comunidades digitales de ambos países continúan movilizándose en masa para sumar votos en las distintas plataformas. El título de 'Mejor Desayuno del Mundo' será anunciado por Ibai Llanos este sábado 13 de septiembre, en una definición que pasará a la historia de las batallas virales de internet.

