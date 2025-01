El papel de Jamie Foxx en el regreso de Camero Díaz al Plató

Luego de retirarse del cine en 2014 tras el estreno del filme Annie, Cameron Díaz ha vuelto a la pantalla con De vuelta a la acción, una película para Netflix en la que comparte protagonismo con Jamie Foxx. Ambos actores, quienes tienen una amistad de más de 25 años, interpretan a dos agentes secretos retirados que se ven obligados a regresar a sus antiguas carreras debido a una confusión.

Seth Gordon, director del filme, destacó el apoyo incondicional que Foxx brindó a Díaz durante el rodaje. “Cualquiera que haya estado en el set te dirá que él fue su mayor animador y motivador. Realmente apoyó a todos los involucrados, pero especialmente a ella”, declaró en una entrevista para People.

La producción enfrentó una pausa temporal debido a una emergencia médica del actor, de 57 años. Durante este tiempo, Cameron Díaz pudo ‘pagar’ el apoyo que había recibido de su compañero. “Ella le devolvió el favor de una manera espiritual. Fue una situación inusual, pero su amistad de tantos años marcó una gran diferencia, porque todo surgió de un lugar genuino”, añadió Gordon.

Por su parte, Cameron Díaz reflexionó sobre su regreso a la actuación. Aunque no confirmó si este proyecto marcará su retorno definitivo, dejó abierta la posibilidad: “Me reservo el derecho de decir que no haré más películas, pero también me reservo el derecho de decir que sí si decido hacerlo”. Díaz se retiró del cine tras casarse con Benji Madden, optando por dedicarse de tiempo completo a su familia. Con De Vuelta a la Acción, los fans de la actriz celebran verla devuelta en la pantalla, aunque su futuro en el cine sea incierto.

¿De que trata la nueva película de Netflix?

Esta película es una comedia de acción disponible en Netflix. La historia sigue a Emily (Cameron Díaz) y Matt (Jamie Foxx), una pareja de exagentes de la CIA que, tras abandonar el mundo del espionaje para formar una familia, se ven obligados a regresar a su antigua vida cuando sus identidades son reveladas.

La trama se centra en cómo Emily y Matt, ahora padres de familia, deben enfrentarse nuevamente a las complejidades y peligros del espionaje internacional, mientras intentan equilibrar su vida familiar con las demandas de su misión. La película combina elementos de acción y comedia, ofreciendo una narrativa entretenida y dinámica.

