Pamela Palacios en pijamas

La actriz Pamela Palacios puso en marcha proyectos que por la pandemia estaban en pausa. El primero de ellos, el lanzamiento de la marca y línea de ropa con su nombre. Acaba de sacar una colección de pijamas.

“Son prendas cómodas, frescas, coloridas y casuales”, dice. No solo ella las modela, además su hija, la artista Tábata Alvarado, cuyo padre es el músico Troi Alvarado.

Sofía Caiche: Dos muelas le juegan una mala pasada en pleno embarazo Leer más

Hace un año nació esta idea y recién ahora la cristalizó. “Muchos seguimos en casa. Yo casi no salgo, los alimentos me los vienen a dejar y solo cuando tengo ensayos, me voy a la calle. Por esta razón consideré que era un buen momento para lanzar esta colección”.

En lo referente a su actividad profesional, la actriz retomó su espacio 'En confianza con Pamela'. “Por la pandemia y porque sé que no se puede mantener mucho contacto con la gente, estoy haciendo entrevistas con personajes internacionales vía Internet”.

Pamela ya entrevistó al intérprete, compositor, actor y productor cubano Alexis Valdés. Pronto se emitirá la conversación que sostuvo con el cantautor chileno Alberto Plaza y con la novelista cubana Wendy Guerra. Estas saldrán los jueves a las 21:00 por YouTube.

Diego Arcos: “tal vez en otra vida tuve un episodio traumático con ratones” Leer más

El viernes 17 se iniciarán las grabaciones de 'El Reencuentro' con los actores (Martín Calle, Ricardo González y Pamela) que formaron parte de 'Puro teatro', la serie de Gamavisión. “Nos volveremos a reunir, pero esta vez nos verán por las plataformas digitales. Una nueva experiencia, en los ensayos nos divertimos mucho, por ello creo que el público también lo hará”, expresa.