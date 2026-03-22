Nicholas Brendon, el Xander de Buffy Cazavampiros, fallece a los 54 años

Nicholas Brendon, actor de Buffy, muere a los 54 años y deja su huella en la televisión y en el arte

El elenco de 'Buffy, cazavampiros' utilizó las redes sociales para despedir a su buen amigo, Nicholas Brendon.

La televisión pierde a uno de los rostros más recordados de la cultura pop de finales de los años noventa. El actor Nicholas Brendon, quien interpretó a Xander en la famosa serie de culto Buffy, cazavampiros, falleció a los 54 años por causas naturales, mientras dormía, según confirmó su familia en redes sociales.

Xander en Buffy: el personaje que marcó una generación

Su papel como Alexander Lavelle Harris, mejor amigo de Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) lo llevó a ganar fama internacional. Durante las siete temporadas, Xander -como se conocía al personaje- se convirtió en el corazón humano de la historia, pues no tenía poderes sobrenaturales, pero sí una lealtad a toda prueeba.

Xander era un joven común que, pese a sus naturales inseguridades, encontraba su valor en la amistad y el coraje. Dotodado de gran carisma, buen humor y evidente vulnerabilidad conectó con millones de espectadores, que se identificaron con este personaje que habitaba en de un universo fantástico.

Trayectoria en televisión y cine más allá de Buffy

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Su participación fue tan importante, que su nombre quedó irremediablemente ligado a Buffy. Pero, a pesar de ello, Brendon logró desarrollar una carrera con interesantes matices. Fue parte del elenco de seriados como Mentes criminales, donde encarnó a un analista informático con tintes similares al personaje que lo hizo famoso.

Estuvo también en proyectos como Kitchen Confidential junto a Bradley Cooper y en la película de culto Coherence (2013). Su presencia en pantalla siempre destacó por su naturalidad y cercanía.

Vida personal y desafíos: una historia de lucha

La vida de Brendon estuvo marcada por varios momentos difíciles. En su juventud, por ejemplo, dio a conocer sus problemas con el abuso de sustancias y su salud mental. Además, enfrentar algunos procesos judiciales y episodios afectaron su imagen pública.

A pesar de ello, ya en edad madura, demostró que quería reconstruir su vida. Su familia dio a conocer que seguía tratamiento médico y que miraba el futuro con determinación.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

El arte como refugio y nueva etapa

El arte, concretamente la pintura, se volvió parte de su energía vital. Desde 2021, fue su principal vía de expresión y en una forma de canalizar su sensibilidad creativa.

“Era apasionado, sensible y siempre impulsado a crear”, expresó su familia en el comunicado oficial, en el que también resaltaron su imaginación y la intensidad que lo definía.

El adiós de su 'familia' de la tv

No solo los seguidores se conmovieron con la partida de Nicholas Brendon. También quienes compartieron con él la famosa serie de los noventa. El elenco de Buffy, cazavampiros utilizó las redes sociales para despedirlo con mensajes llenos de afecto, nostalgia y complicidad.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie, lo recordó de una forma especialmente emotiva: compartió un diálogo que su personaje, Buffy, mantiene con Xander, con el que resaltó la sensibilidad de un personaje que muchas veces vivió a la sombra del heroísmo.

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A esas palabras sumó un mensaje personal: una despedida íntima en la que expresó que lo “ve” y que imagina su descanso en paz. La referencia no pasó desapercibida entre los fans, quienes reconocieron la profundidad del vínculo que los unía dentro y fuera del set.

Con su empuje y también sus altibajos, Nicholas Brendon dejó una importante huella en la televisión. Y su historia, llena de luces y sombras, es un reflejo de quien nunca dejó de reinventarse.

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