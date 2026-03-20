Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Chuck Norris
Chuck Norris, actor y leyenda de las artes marciales, consolidó su fama en Hollywood con películas de acción y series televisivas.Instagram:@chucknorris

¿Quién fue Chuck Norris? La historia del actor y leyenda de las artes marciales

El ícono de las artes marciales y estrella de 'Walker, Texas Ranger' falleció en paz a los 86 años rodeado de su familia

El mundo del entretenimiento despide a uno de sus referentes más inquebrantables. El actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este viernes 20 de marzo. Aunque la noticia trascendió hoy, sus allegados precisaron que el deceso ocurrió la mañana del jueves 19 de marzo.

"Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck... estaba rodeado de sus seres queridos y partió en paz", expresaron, sin profundizar en las causas clínicas, tras una breve hospitalización en Hawái que ya había encendido las alarmas entre sus seguidores.

RELACIONADAS
Chuck Norris (1)

Murió Chuck Norris: familia confirma el fallecimiento del 'Ranger de Texas'

Leer más

Entre la fe y la disciplina

Para millones, Norris fue el rostro de la fuerza; sin embargo, en la intimidad, su entorno destaca a un hombre de convicciones profundas. "Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable", subrayaron sus familiares, enfatizando que su impacto humano superó con creces su éxito en taquilla.

Nacido como Carlos Ray Norris, su trayectoria fue un ascenso forjado en el rigor. Antes de las luces de Hollywood, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, escenario donde descubrió las artes marciales. Esa pasión lo llevó no solo a ser campeón, sino a fundar su propio sistema de combate: el Chun Kuk Do.

RELACIONADAS

El ícono que desafió a Bruce Lee

Su salto a la gran pantalla quedó inmortalizado por un duelo épico: su enfrentamiento contra Bruce Lee en The Way of the Dragon. No obstante, fue la televisión la que lo cimentó como un fenómeno de masas durante los años 90. En Walker, Texas Ranger, Norris personificó a Cordell Walker, un oficial que equilibraba la justicia con la destreza física, convirtiéndose en un baluarte de la cultura popular.

Tal fue su mística que, en 2010, el gobernador de Texas, Rick Perry, lo nombró miembro honorario de los Texas Rangers. Además, su imagen de "hombre duro" alimentó una de las primeras tendencias virales de internet: los "Chuck Norris Facts", frases hiperbólicas sobre su invencibilidad que el propio actor recibía con humor.

Un retiro por amor

En la última década, Norris optó por el silencio mediático para volcarse a su faceta más personal: el cuidado de su esposa, Gena O’Kelley. "He abandonado mi carrera para centrarme en Gena... mi amor por ella es más fuerte que cualquier otra cosa", confesó en su momento, dejando claro que su mayor batalla no fue en un set, sino en el ámbito privado.

Pese a su retiro, dejó destellos finales en producciones como The Expendables 2, donde compartió créditos con otras figuras de acción como Sylvester Stallone.

RELACIONADAS

Un legado de carácter

Más allá del cine, su huella perdura en Kickstart Kids, la fundación que creó con el apoyo de George H. W. Bush para enseñar valores a través del karate. Para Norris, las artes marciales no eran una apología a la violencia, sino un antídoto contra ella. "La seguridad interior que te da el conocimiento te permite evitar confrontaciones", explicó alguna vez en televisión.

Hoy, su familia cierra su ciclo con un mensaje de gratitud hacia sus seguidores: "Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos". Se apaga una vida, pero permanece el mito de un hombre que hizo de la disciplina su sello eterno.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La lucha contra la gentrificación en Lisboa pasa por un cuartel militar

  2. "Es inaceptable": México denuncia muerte de otro migrante bajo custodia en EE.UU.

  3. Caso $LIBRA: Revelaciones complican a Milei y siembran dudas sobre labor del fiscal

  4. Caso Lafattoria: La red que lavó $ 1.700 millones vinculada a Fito y Junior

  5. Cuba recibirá primer cargamento de petróleo ruso en medio de crisis energética

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

  2. Cortes de luz durante el toque de queda: Reimberg explica razones de seguridad

  3. Progen: Delegación de Celec demostró más interés en Disney que en inspección técnica

  4. Barcelona SC en Copa Libertadores 2026: grupo, rivales y calendario

  5. ¿Qué le pasó a Chuck Norris? Esto se sabe sobre su fallecimiento

Te recomendamos