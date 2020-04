Mira en vivo el concierto ‘Un Mundo: Juntos en Casa’

Más de 150 artistas, como los Rolling Stones, Lady Gaga, Jennifer López y Maluma, actuarán desde sus hogares bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa".

Este concierto solidario, que pretende recaudar fondos para luchar contra el coronavirus, iniciará a las 13:00 de Ecuador y es convocado por la OMS. Tendrá ocho horas de música emitidas por la mayoría de redes sociales en todo el mundo.

Los cantantes se unen para la campaña Un Mundo: Juntos en Casa Leer más

El recital se divide en dos partes: una primera emisión 6 horas en la que los artistas actuarán en las redes sociales; y un gran concierto de dos horas que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. y en la mayoría plataformas de internet mundiales.

En la primera parte, la previa de seis horas, estarán Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens, además de los ya mencionados.

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Yahoo y gigantes electrónicos como las estadounidenses Apple y Amazon o la asiática Alibaba emitirán el evento para todos los países.

Algunas cadenas europeas como la británica BBC confirmaron la retransmisión televisiva en la mañana del domingo.* Entre los artistas que participarán en la emisión televisada figuran Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Maluma, Lizzo, Paul McCartney y Stevie Wonder.

