Sheryl Rubio ¿sigue disgustada con Lasso?

Aunque ha pasado más de un año desde que la pareja de artistas venezolanos terminaron su relación amorosa, la historia continúa. El cantante Lasso y la actriz Sheryl Rubio siguen enviándose indirectas en redes sociales.

Esta última fue por la caraqueña, quien escribió en Twitter: “A veces Dios te manda un ex de vuelta a tu vida nada más para comprobar si sigues estando igual que estúpido que antes”. No se conoce con exactitud qué provocó su tuit, pero sus seguidores creen que es una respuesta a las últimas canciones que ha publicado Andrés Lazo, por su nombre de pila. Odio que no te odio es el sencillo que estrenó el 17 de enero junto a la cantante chilena Cami.

A veces Dios te manda un ex de vuelta a tu vida nada más para comprobar si sigues estando igual que estúpido que antes. — Sheryl Rubio (@sherylrubior28) January 27, 2020

La línea que se cree ha causado el conflicto es “Odio lo mal que defines ser fiel”. Ellos tuvieron una pelea sobre una supuesta infidelidad por parte de Sheryl la cual lo negó en su momento.

Lasso le contestó a Sheryl con los siguientes tuits:

mientras más larga es la excusa, más grande es la mentira. — Lasso (@LassoMusica) January 27, 2020

directamente o indirectamente,

conscientemente o inconscientemente,



todo lo que escribimos va dirigido a alguien.



change my mind — Lasso (@LassoMusica) January 27, 2020

La canción tiene más de 5 millones de reproducciones en YouTube.