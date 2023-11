Roger Waters cierra su gira mundial en Quito

Roger Waters, la leyenda del rock y cerebro creativo detrás de Pink Floyd, aterriza en Ecuador para cerrar su exitosa gira mundial 'This it's not a drill'. Así, el rugir de las guitarras y la poesía sonora de Waters resonarán en Quito el próximo 9 de diciembre, marcando el fin de una travesía musical que ha dejado huella en cada rincón del planeta.

La gira, que ha sido un éxito internacional, no solo promete un espectáculo musical inolvidable sino también una experiencia visual y conceptual única.

Waters, reconocido por su capacidad para fusionar la música con narrativas visuales impactantes, llevará a los ecuatorianos a través de un viaje por los épicos paisajes sonoros de Pink Floyd, reviviendo clásicos como 'The Wall' y celebrando los 50 años de 'The Dark Side of the Moon'.

La cita en Quito, como cierre oficial de las Fiestas de la Capital, promete ser el evento musical más grande en la historia del país, con la posibilidad de ser la última vez que Waters se presente en escenarios ecuatorianos.

La llegada de Roger Waters a Ecuador es una oportunidad para sumergirse en la magia del rock, la protesta consciente y la unidad a través de la música.

