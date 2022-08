La organización Miss Universo cambió algunas reglas. En 2023, podrán participar mujeres casadas, con hijos y embarazadas. Por ello, la exreina de belleza, la venezolana Alicia Machado, puso el grito al cielo y manifestó: “Si gana una casada, a ver si le dura el marido. Si está embarazada y da a luz durante ese año, quién le cuida al bebé y mínimo son tres meses para recuperarse. Creo que la obsesión por la inclusión está desvirtuando algunos conceptos”. Ella fue Miss Universo en 1996.

Al respecto de esta decisión opina gente de nuestro medio. El asesor de imagen y preparador de reinas, José Hidalgo, considera que eso era algo que se iba a dar desde el 2018, “cuando se autorizó la participación de trans en el certamen y la presión en redes sociales que la organización recibió, porque los seguidores del concurso también solicitaban la inclusión de mujeres con otros estados civiles o que sean madres.

José Hidalgo, preparador de misses. Archivo

Últimamente Miss Universo está trabajando en romper estereotipos de belleza, ser más inclusivos y mostrar que la belleza es diversa. No tienen miedo de mostrar a la reina actual sin maquillaje o con algunos kilos de más. Debe darse la oportunidad a mujeres no solteras o que sean madres, porque ser Miss Universo es un trabajo por el cual una chica está contratada por un año para esas funciones.

Pero hay que tener en cuenta que las actividades, viajes, campañas y sus labores consumen mucho tiempo y una mujer que esté casada y con hijos debe pensarlo bien antes de postularse. Es parte del progreso de las sociedades, sin embargo la inclusión debe manejarse con cuidado”.

Carolina Aguirre, presentadora y ex Miss Ecuador. Archivo

La ex Miss Ecuador Carolina Aguirre opina: “Desde un punto de vista inclusivo, es un gran avance, pero viéndolo como mamá, me parece totalmente desacertado, porque ese rol ocupa tu atención y demanda tiempo y entrega. Una cosa es ser mamá y también trabajar, pero en las semanas previas al Miss Universo, las candidatas entran a una especie de internado en el que no pueden salir ni prácticamente tener contacto con nadie del exterior, debido a la cantidad de horas de ensayo, de grabaciones y compromisos con las marcas auspiciantes.

Y siendo mamá, sería un acto irresponsable dejar a tus hijos así. Luego, en caso de ganar el certamen, la agenda se vuelve mucho más exigente. A diferencia de un puesto de trabajo como cualquier otro, la agenda de Miss Universo es una de 24 horas. A veces no se duerme lo necesario. Me pongo en los zapatos de miss, con todo el trabajo que se hace, no encuentro compatibilidad con una vida de madre. El hecho de estar o haber estado casada es diferente, no le veo nada de malo”.

El asesor de imagen del Miss Ecuador Marco Tapia sostiene que no le disgusta la idea. “Era algo que iba a darse después de la inclusión de transgéneros. Queda en la decisión de cada mujer, sea madre soltera, casada, viuda o divorciada, el participar.

Todas las mujeres en la edad requerida tendrán la oportunidad de intervenir, pero sigo pensando que solo las solteras tendrán más opción de ganar, debido a que una mujer casada o una madre difícilmente podrá cumplir con la agenda de trabajo de una Miss Universo”.