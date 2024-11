Miss Universo 2024: Todo lo que debes saber de la edición 73

México está lleno de belleza. Y no hablamos solo de sus paisajes y costumbres sino por la presencia de las 130 candidatas del Miss Universo, que durante tres semanas recorrerán el país para luego escoger a la mujer más bella del mundo.

Las participantes se encuentran por estos días en las actividades turísticas, las cuales llenan su agenda desde el 3 al 7 de noviembre, visitando las ciudades más importantes y varios pueblos mágicos como Tlaquepaque.

Los fans de los reinados no deben desesperarse, porque rápidamente conseguirán tener datos más fuertes sobre la competencia, puesto que este 12 de noviembre se desvelará el diseño de la corona que portará la mujer que tome el lugar de la nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, actual Miss Universo.

Ella ha sido el centro de atención para los medios y fotógrafos, quienes no han perdido la oportunidad de fotografiarla en las diversas actividades y conocer de cerca su historia. Cabe recordar que ella fue exiliada por el gobierno de Daniel Ortega. Por esa razón, ha pedido asilo diplomático para su abuelo y hermano.

Aunque estos datos fueron dados a conocer por la Organización de Miss Universo, en una reciente entrevista con The New York Times esta situación la desmiente ella mismo. “Espero volver pronto a casa. No he podido volver por mis actividades,” aseguró. Tras la coronación del sábado 16 de noviembre ella tomará un camino independiente, y todo apunta a que será presentadora de televisión en un canal latino en Estados Unidos.

¿Quién será la nueva coronada? La competencia está reñida.

¿Dónde ver el Miss Universo 2024?

El 14 de noviembre será la competencia preliminar, uno de los eventos más importante en todo el certamen, ya que será el desfile en traje de baño y en traje típico, previo a la gala final que se realizará el sábado 16 de noviembre en la Arena CDMX.

El nuevo formato del Miss Universo

El concurso estrenará este año un nuevo formato, siendo uno de los cambios más llamativos el hecho de que se realizará un top 30, cuando normalmente se llevaba a cabo un top 20. La ampliación ha sido a causa de que también se incrementó el número de países participantes.

De ese top 30, el jurado seleccionará a 25 durante la competencia preliminar, una será elegida por voto popular mediante la aplicación de Miss Universe, y además cuatro finalistas serán elegidas por continente. Tras el desfile en traje de noche, el grupo se reducirá a sólo 12 participantes, luego quedarán 5 y, finalmente, se coronará a la ganadora sin pasar por el usual Top 3, otro de los cambios más significativos en esta edición del concurso.

Las votaciones para la favorita

En la aplicación móvil del Miss Universo se puede votar por su favorita, dándole un pase directo a la semifinal. Sin embargo, esto tiene un costo. Hay varios niveles, entre ellos están: 3 ($0.99), 40 ($9.99), 220 ($ 49.99) y 1000 votos ($199.99).

Canales que transmitirán el Miss Universo

Telemundo será el encargado de hacerlo para los Estados Unidos, mientras que Telemundo Internacional y USA Network, para el resto de Latinoamérica a las 19h00. Esto se podrá ver si tiene contratado un servicio de televisión por cable. Este año el Miss Universo se realizará en la sede El Arena ubicado en la Ciudad de México, este es considerado un escenario grande y el mayor de toda la historia de esa competencia de belleza. Además, será conducido por Jacqueline Bracamontes y Danilo Carerra, en su transmisión latina.

¿Qué pasa con Mara Topic?

La ecuatoriana Mara Topic fue invitada por TVAzteca para contar su historia, junto a otras compañeras. Ellas fueron parte del programa matutino Venga la alegría. Su nombre suena fuerte.

El aeropuerto se convirtió en una pasarela

La llegada de las chicas entre el 29 y 31 de octubre supuso un derroche de moda en un escenario poco convencional: el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Allí las 130 chicas demostraron que aunque estén viajando por horas se puede llevar el glamour consigo. Sudáfrica, Dinamarca y México fueron las más populares en redes sociales por la ropa que llevaron y cómo lograron hacer sesiones de fotos dignas de las revistas de moda. ¿Cuál es su favorita?

Gala de Catrinas Instagram

Noche de Catrinas

Miss Egipto(izquierda) y Miss Grecia (derecha) fueron dos de las participantes más destacadas durante la Gala de Catrinas, celebrada en conmemoración del Día de los Muertos, la cual es una festividad importante en México, país sede del certamen en este 2024. La gala tuvo lugar este 2 de noviembre y contó con la presencia de los organizadores y la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios.

