Miss Ecuador tiene la corona más cara de los certámenes locales

Diseñada en Guayaquil y manufacturada en Chordeleg, la corona de Miss Ecuador 2021 lleva el nombre del Ecuador por cada uno de sus ángulos. Esta pieza de oro puro fue pensada por el creativo Nino Touma y mañana12 de agosto es presentada oficialmente a nivel nacional como la más costosa en la historia de los certámenes del país.

La joya está valorada en $ 50 mil, con el aval de la marca local Orocash. La corona anterior y que ha portado Leyla Espinoza bordea los $ 15 mil. La designación de Nino, diseñador de calzado y accesorios, es sorpresiva para el mundo de la moda en el país, ya que es su primera participación en este ámbito.

Victoria Salcedo: “El prototipo de belleza no tiene discapacidad” Leer más

La empresa privada se encargó de hacer un concurso en el que hubo otros dos diseñadores, pero la escogida fue Ecuador se Levanta, nombre de la pieza que lucirá quien el 11 de septiembre será designada la mujer más hermosa de Ecuador.

El concepto detrás de este elemento minimalista, de líneas rectas y con inspiración arquitectónica, hace homenaje a las pérdidas familiares de los últimos años y a la difícil situación que han pasado los ecuatorianos a causa de la COVID. También recuerda a los imponentes Andes y demás cerros, montañas y volcanes que enriquecen la geografía del país, siempre erguidos, apuntando hacia arriba.

“Ser parte del mundo de la joyería es algo completamente diferente para mí. Aprendí nuevos procesos y abre mi abanico creativo. Fue muy interesante conocer sobre orfebrería, la fundición, el pulido, el acabado. Fueron parte de esto cinco orfebres y más de 250 gramos de oro. Pasar mi idea del papel a lo digital y de ahí a concebirlo fue una experiencia maravillosa. Han sido cuatro meses increíbles”, explica el Nino, conocido a nivel nacional como ‘el diseñador del Ecuador’.

La inspiración

La corona de 15 puntas tiene una conexión muy importante con su vida familiar. Está dedicada a quienes lo criaron y ahora no están. Es emotiva pero también optimista. “Vengo de una familia de tres mujeres que me enseñaron a tener una gran y muy marcada sutileza. La gente puede pensar que no soy muy tradicional, pero tengo valores muy altos, innegociables. Y mi trabajo siempre ha sido el público femenino, por eso esto también va dedicada para las mujeres. Pensé mucho en la pérdida de mi abuela, de mi padre, de mis tíos. De los que me dejaron sin ese cariño y esa calidez. Esas puntas son la conexión que tengo con el cielo y las personas que ya no están”, cuenta el diseñador.

Esta pieza de orfebrería tiene un íntimo significado para su diseñador. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Pero Nino Touma es una personalidad fuerte y también uno de los más directos de la farándula local. Aquí acepta que empezar algo de tan alto nivel le alimenta el ego.

“Lo tengo alto y desarrollado y sin miedo a crear lo que me dé la gana y componerlo como quiera, porque sé que lo haré con el criterio perfecto, porque lo trabajo con pasión y con amor. Cuando lo haces así tu desarrollo creativo puede ser inalcanzable, porque sabes que tendrá una aceptación en el mercado. Me siento feliz con lo logrado, ya que es la primera corona completamente de oro en Latinoamérica para un certamen de belleza. Eso me da esa porción que mi ego necesita, no lo puedo negar”, afirma el creativo.

En alianza con Miss Ecuador

En una entrevista pasada con EXPRESIONES, usted dijo que no trabajaría para la organización Miss Ecuador, mientras se mantuviera el mismo directorio. Y hasta la fecha, María de Carmen de Aguayo permanece como la directora del certamen. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Andrea Aguilera: “He invertido en muchos aspectos de mi imagen” Leer más

Cuando me invitaron a postularme para hacer la corona no sabía para qué concurso era. Participamos tres diseñadores y cuando María del Carmen (de Aguayo) se enteró de que el ganador era yo, ella jamás se opuso. Nuestra relación es cordial. Estamos en un momento en el que ya no hay que disentir, al contrario, hay que unirse.

La corona actual de Miss Universo 2021 es la más cara de la historia, cuesta 5,8 millones de dólares, aproximadamente. Tiene 1.700 diamantes blancos. La semejanza con su joya es que ambas son las más costosas, cada una en su espacio…

Sí. Es la corona más cara de los certámenes en Ecuador. No lleva ni una sola piedra. Cuesta $ 50.000. El acabado es de joya 100 %. Me da gusto ver que la empresa privada apoya al diseño en Ecuador.

¿Después de cuántos bocetos salió el resultado final?

Fue un solo boceto. Lo terminé en cuatro días. Desde el día 1 tenía absolutamente claro lo que quería.

Fotos: Juan Faustos// EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Agradecimientos: Mansión del Río Hotel Boutique (IG : @mansiondelriobh).