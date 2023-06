Meghan Markle no será la imagen de la firma francesa de alta costura Dior. La propia maison lo dejó claro tras el revuelo que se armó con la noticia de que la esposa de Harry pasaría a formar parte del elenco de personas famosas y reconocidas que trabajan para la marca.

Aunque ella ha lucido piezas de Dior en varias ocasiones, no se ha llegado a ningún acuerdo. Desde la empresa afirman que no han tenido ningún tipo de reuniones con la agencia de representación de la royal para que se pudiera producir esta colaboración. William Morris Endeavor (WME) ha comenzado a trabajar en el cambio de imagen de la duquesa de Sussex y estarían interesados en encontrar una marca de moda importante que relanzase la imagen de Meghan Markle.

Dior, en su última campaña, ha querido reunir a un elenco multigeneracional de mujeres que son destacables por diversos motivos, todas relacionadas en algún aspecto con la moda, el cine, la literatura, los deportes, la música o el arte, incluida la autora nigeriana Chimam anda Ngozi Adichie, cuyo ensayo y charla TED We should all be feminists fue lo que inspiró a María Grazia Chiuri en su primer desfile para Dior en 2016.

En el ámbito laboral, ni Harry ni Meghan se encuentran en su mejor momento. Las tensiones familiares y los constantes ataques a la familia real británica, por parte de los duques de Sussex parecen haber hecho mella en su carrera profesional.

La balanza se inclinó a su favor cuando en 2020 renunciaron a su posición como miembros activos de la corona y se mudaron a Estados Unidos en busca de paz y tranquilidad. Tres años más tarde, no son tan populares ni rentables para las marcas, como lo fueron previamente.

Aunque la duquesa de Sussex haya firmado con una de las mejores agencias de representación, ahora tiene problemas para encontrar trabajo.