MasterChef Celebrity Ecuador 2: varios participantes en la cuerda floja

Este 12 de diciembre y en la cuarta semana de MasterChef, los concursantes enfrentaron un reto de salvación que puso a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino también su capacidad de adaptarse a circunstancias inesperadas.

¿Por qué eliminaron a Champ de Masterchef Celebrity Ecuador? Leer más

En esta ocasión, el desafío consistió en cocinar una serie de platos asignados por el jurado utilizando exclusivamente microondas, lo que dejó a más de uno sorprendido y, en algunos casos, frustrado.

Desde un pie de pollo hasta un jambalaya, los participantes recibieron recetas que, para muchos, eran totalmente desconocidas. Lo que complicó aún más la tarea fue el hecho de que muchos de ellos nunca habían utilizado un microondas para algo más que calentar agua o recalentar alimentos. La falta de experiencia con la cocción de platos complejos en este electrodoméstico resultó en tiempos de cocción erróneos y platos que no alcanzaron el nivel esperado por el jurado.

Jefferson entregó el plato crudo

Uno de los momentos más dramáticos de la noche fue la participación de Jefferson Pérez, el campeón olímpico de marcha. A pesar de su esfuerzo, Pérez no logró entregar un plato cocinado, lo que provocó la decepción del jurado, que calificó el reto como "extremadamente difícil". El campeón, visiblemente frustrado, no ocultó su desánimo al no poder cumplir con las expectativas en una prueba tan compleja.

El jurado, tras evaluar todos los platos, decidió salvar a Álex Vizuete, quien fue el único en resolver el reto con buen sabor y pasta cocinada a la perfección. El resto de los participantes enfrentó severos errores: platos secos, crudos, dorados o incluso sin emplatar.

Finalmente, el jurado decidió que solo uno de los participantes sería salvado de la eliminación. Claudia, Nati, Ale, Jerónimo, Christian y la Baronesa serán los concursantes que enfrentarán el reto de eliminación mañana, donde uno tendrá que abandonar la competencia.

Esta cuarta semana de MasterChef Celebrity Ecuador dejó claro que, en esta cocina, la preparación y la capacidad de adaptación son clave para mantenerse en el show.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ