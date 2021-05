María de Lourdes de Lasso: Su fortaleza está en su estilo natural, dicen expertos en moda

A partir del 24 de mayo, Ecuador tendrá una nueva primera dama, la guayaquileña María de Lourdes Alcívar de Lasso, esposa del presidente electo, Guillermo Lasso. Los ojos del país estarán puestos en ellos durante la toma de posesión.

Por ello siempre es importante el look que la esposa de un jefe de Estado luzca en una ocasión tan especial. Expertos en moda coinciden en que su estilo es natural y le ofrecen recomendaciones para fortalecer su imagen y no caer en errores en lo referente a ropa, maquillaje, peinado e, incluso, zapatos.

En este look de María de Lourdes de Lasso en Colombia hubo tres errores, según Teresa Valencia. El primero el largo de la falda, además el color de la cartera y los zapatos abiertos. Bolívar Parra

Cuty Ycaza: “Mantener su estilo natural, pero llevar su imagen a otro nivel”

La cosmetóloga y maquilladora Cuty Ycaza conoce a María de Lourdes Alcívar y desde siempre la recuerda con un look muy natural. “El peor error que un profesional puede cometer es tratar de convertirla en otra persona, más en eventos tan importantes como la toma de posesión presidencial”.

Afirma que la nueva primera dama del Ecuador pertenece a una estación otoño. “Su color de cabello es perfecto, café mediano con iluminaciones sutiles, para su tono de ojos y de piel. Le favorecen el ocre, café, mostaza y verde. Si tuviera la oportunidad de arreglarla para esa ocasión, usaría una base de larga duración, con sombras en tonos tierra bien difuminados y un toque de intensidad muy sutil en café en la esquina exterior.

El delineado muy fino en el párpado superior y más grueso en el inferior para agrandar los ojos y pestañas postizas muy naturales. Definiría las cejas con polvo café mediano muy sutil, solo rellenando y dando forma. A los labios les pondría un tono café suave en armonía con los ojos”.

Le recomienda que lleve el cabello suelto con raya a un lado, según su vestuario. “Pero le sugiero cepillarlo con volumen y hacer ondas suaves y luego peinarlas. Con este look se mantendría su estilo natural, pero llevando su imagen a otro nivel”.

Cuty Ycaza. Cortesía

Teresa Valencia: “Un solo tono y nada de ropa pegada al cuerpo”

La creativa de moda Teresa Valencia indica que la primera dama tiene cuerpo triangular o de forma de pera, que se caracteriza por caderas más anchas que los hombros y pecho. Por tratarse de una ceremonia a desarrollarse durante el día en Quito, recomienda que “use el color gris, sería el ideal, o champán.

Tipos de cuerpos. Cortesía

Todo en el mismo tono, no combinaciones ni ropa pegada porque aquello le acentúa las caderas. El largo de la falda debe ser justo en las rodillas o debajo. En lo referente al peinado, por su forma de cara le queda medio pelo recogido. Para que se vea más delgada y estilizada.

Y joyería real, no bisutería. Los zapatos de protocolo deben ser cerrados. Ya debería tener sus looks organizados porque no puede improvisar. En Ecuador no se acostumbra a contratar a asesores de moda, pero la primera dama es la imagen de un país”.

Teresa Valencia. Cortesía

Paulina Anda: “Debe usar stilettos porque alargan la silueta”

“María de Lourdes Alcívar es una mujer con un estilo clásico y líneas puras, silueta equilibrada y colores armoniosos, no utiliza accesorios llamativos ni prendas exuberantes, en sus atuendos para el día a día prevalece la comodidad. Para eventos formales, opta por trajes sencillos pero elegantes, con cortes sobrios. En ella, la frase ‘menos es más’ está presente”, sostiene la diseñadora de calzado Paulina Anda.

En cuanto a los zapatos, la experta destaca que en ella prevalecen los cómodos, tacones de colores neutros y estilo deportivo cuando la ocasión lo amerita. “De acuerdo a su figura y estilo, recomiendo a la futura primera dama del Ecuador utilizar stilettos porque estilizan y alargan la silueta, además son elegantes y femeninos; la altura del tacón debe ser máximo de 7 centímetros para que pueda estar cómoda durante la toma de posesión presidencial. Con respecto al color, debe optar por el mismo tono del traje para evitar contrastes que desvíen la atención.

El objetivo es generar un atuendo uniforme, elegante, que transmita confianza y optimismo con colores sobrios sin necesidad de ostentación”.

Paulina Anda. Cortesía

Brigitte Macron ‘copió’ a Melania

La actual primera dama de Francia, Brigitte Macron (68), esposa de Emmanuel Macron, eligió para la toma de posesión (mayo del 2017) un vestido recto de coctel y una chaqueta clásica con botones dorados a juego en azul cielo de Louis Vuitton. Lo completó con unos stilettos en tono nude y un bolso en el mismo color, también de Vuitton.

Además optó por lucir su cabello recogido. El maquillaje fue muy natural. El diseño trajo a la memoria el atuendo que llevó Melania Trump cuando asumió como primera dama de Estados Unidos.

Brigitte Macron, primera dama de Francia. Archivo

‘La gaviota’, criticada por su vestido de encaje

A la exactriz mexicana Angélica Rivera (51), quien fue esposa del expresidente Enrique Peña Nieto y que se convirtió en primera dama de ese país, le llovieron las críticas de algunos especialistas en moda, quienes aseguraron que el vestido de encaje que llevó en la toma de posesión (diciembre del 2012) no fue el indicado para la mañana. Los defensores de ‘La Gaviota’ argumentaron que era la tendencia.

Angélica Rivera, ex primera dama de México. Archivo

Melania Trump a lo Jackie Kennedy

La ex primera dama de origen esloveno, Melania Trump (51), en la toma de posesión de su esposo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos en enero del 2017, lució un vestido-abrigo cruzado sobre el pecho en color azul cielo. Una creación de Ralph Lauren que recordó el estilo de Jackie Kennedy (primera dama 1961-1963).

La combinó con zapatos de tacón del mismo color, guantes y aretes de brillantes, además del pelo recogido. En 2021, Jill Biden ocupó el lugar de Melania.