Hoy 19 de septiembre, Mar Rendón regresa a México. La cantante ecuatoriana estará de gira musical con sus compañeros del reality 'La Academia' Cesia y Andrés. No sin antes agradecer el cariño del público y revelar ciertos detalles.

Mar Rendón y Ha*Ash, un deseo de encuentro con mucho de posibilidad Leer más

En una entrevista con Mariela Viteri, Mar contó que desde los 8 años sufrió de bullying porque era una niña con gustos distintos, incluso decía que tenía poderes. También contribuyó su peso, situación que ella guardó, pero que dijo haber comprendido dentro de la casa del reality.

"Cuando me acuerdo de esa niña, la amo. Me llegó a afectar mucho pero ayudó a forjar mi carácter y ahora puedo dar el mensaje que ser diferente es cool. Me reconcilié con mi niña interior dentro de 'La Academia' (...) En la casa trabajan mucho ese aspecto con la psicóloga, ella trabaja mucho con los traumas de la infancia y aproveché el momento", mencionó.

Contó que llegó a tener su peso ideal, a medida que iba creciendo y que nunca se sometió a una dieta estricta o se enfocó en su pérdida de peso como tal.

"La Mar que fue a la Academia, fue con todas sus heridas sanadas", añade.

Por otra parte confesó que también fue "emo" a los 8, pero todo ya fue parte del pasado.