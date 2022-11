“Es un día especial hoy, el disco sale a la calle después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo. Empieza uno a ver las primeras reacciones de las canciones, es un día bonito, es un día que se siente diferente”, aseguró Manuel Carrasco tras lanzar oficialmente Corazón y flecha, su noveno álbum de estudio.

La cita fue en Madrid al mediodía y congregó a medios de comunicación locales e internacionales. EXPRESIONES estuvo presente en el evento. Además de iniciar con una rueda de prensa, los periodistas y algunos fanáticos vivieron una experiencia sensorial junto a Spotify, y pudieron escuchar todos los temas acompañados de vídeos de Manuel explicando cómo nació cada uno.

Conmocionado, el artista español abre todas las puertas de su intimidad en este disco y asegura que lo ha ayudado a tener más paciencia y a conocerse a él mismo desde un ángulo nunca antes explorado.

“Es una pelea continua, uno se acaba conociendo mucho, es una catarsis total personal. Las canciones te devuelven cosas que no habías puesto en palabras, te conoces mucho más, y que ocurra eso es maravilloso, te llegan cosas que no sabías”, confiesa.

Asegura que le encanta estar pendiente de cómo la gente recibe esta nueva obra. Para él, resalta, no hay nada más importante que “les llegue al corazón”. Y agrega: “Al final, las canciones adquieren mayor sentido cuando les gustan al público”.

La entrevista

Ha repetido que Corazón y flecha es un disco muy íntimo. ¿Cómo se siente al mostrar tanta vulnerabilidad?

Es que a mí me sale eso de manera natural, quizás por eso dedico mi vida a hacer canciones, eso complementa mi mundo interior y mi crecimiento personal. A la vez, le da sentido a todo lo que soy de una manera muy natural. Sin música de por medio no me saldría.

En una carrera en la que siempre se está pensando en ‘lo próximo’, sea una canción o concierto en medio de una gira, ¿qué hace Manuel para anclarse al presente?

Hago canciones como la de Hay que vivir el momento para recordármelo, por ejemplo. Es como un poco canción-terapia para tenerlo presente. A veces es complicado, porque estás continuamente haciendo cosas, casi sin tiempo de pensar, y como bien dices, planeando otra. Es agotador. A veces me tomo un poco de tiempo, porque todo se te hace al final un poco cuesta arriba y eso provoca que no des lo mejor de ti. Intento equilibrar, es difícil, pero lo intento.

¿Qué le diría al Manuel de los inicios?

A aquel Manuel le agradezco mucho su valentía y por haber dado esos primeros pasos. A él le debo seguir dando pasos importantes después de que él dio los más difíciles, los del principio. Y ahora no es que sean más sencillos, pero uno los sobrelleva mucho mejor. A más control de eso, a más experiencia, más exigencia. Es como la pescadilla que se muerde la cola, es un continuo ir y venir.

Es muy consciente de este lugar y privilegio que tiene como artista, pero asegura que cuando se baja del escenario es una persona común. Y desde hace 5 años se ha venido rompiendo el concepto de estrella inalcanzable, ¿siente que ahora la gente conecta más con lo ‘natural’?

Para empezar, vengo desde ahí, para mí es algo natural. No he conseguido lo que he alcanzado porque me lo hayan regalado o porque me haya criado en un ambiente en el que eso estaba a mi alcance. Es lo más normal que vuelva siempre a ese sitio, te hablo emocionalmente, donde soy yo. Y luego, creo que con los años, que es una de las cosas que más me gusta de estos últimos tiempos, y de la gente joven que está haciendo las cosas que hacen, es que hay muchos menos complejos. En lo estilístico, uno hace lo que quiere como quiere, y da igual. Las redes han traído una cierta naturalidad a un montón de cosas. Pero bueno, ni lo de antes estaba del todo mal ni lo de ahora del todo bien. Hay muchos factores que a mí me gustan que le dan autenticidad a la historia.

Si tuviera enfrente a una persona que nunca ha escuchado a Manuel Carrasco, ¿qué canciones de este último disco le recomendaría para que conozca su esencia musical?

Wow, ¿pueden ser cuatro? Para que me pueda conocer un poco más, diría Y soy, Fue, Hasta por la mañana y Eres. No tiene nada que ver una con otra, pero a la vez describe un poco todo.

“Me asomo al precipicio”

Durante la rueda de prensa, Manuel declaró que, a diferencia de cómo suele ser actualmente, cuando muchas personas están involucradas en la composición de una sola canción, las de este disco las hizo solo, como de costumbre. Y no por no estar de acuerdo en esa dinámica, sino que así ha venido trabajando los últimos tiempos y se siente muy cómodo con ello.

Sabe, sin embargo, que es algo bastante arriesgado. “Hacerlo de esa manera, solo, me hace salir de la zona de confort, y eso es lo que constantemente busco. Me asomo al precipicio, sin tener nada seguro. Al final todo lo deciden quiénes las oyen”. Obviamente, en la realización trabajó con un grupo de personas. Reveló que con Corazón y flecha cambió de productor para darle frescura y novedad al CD y a sus seguidores.

Manuel no dejó de enfatizar lo imprescindible que ha sido su familia en este proceso. Ella lo ha inspirado e influenciado en cada momento, desde la escritura hasta la parte creativa y de diseño, y aseguró que su esposa tiene muy buen gusto y muy buenos consejos. Entre las 11 canciones que componen el álbum está Coquito, estrenada hace unos meses y dedicada a su hijo menor, Manuel Jr.