El 20 de enero de 2025, la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no solo marcó un hito político, sino que también se convirtió en una pasarela de moda de lujo. En este evento, varias figuras destacadas, como la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, brillaron con sus impresionantes atuendos, compartiendo protagonismo con otras personalidades como Melania Trump, Ivanka Trump, Usha Vance y Jill Biden. A continuación, se detallan los valores de sus elegantes vestuarios.

Lavinia Valbonesi: Elegancia Ecuatoriana en la Pasarela Internacional

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, acompañó a su esposo, el presidente Daniel Noboa, en la ceremonia luciendo un vestido de tono menta pastel de Maison Alaïa. Este diseño exclusivo, confeccionado en Italia, tiene un valor estimado entre $3.200 y $4.100 dólares.

Su look fue complementado con una mini-Kelly de Hermès en piel Epsom, color Vert Fizz, cuyo precio varía entre $29.500 y $31.500 dólares. Para abrigarse del frío, Valbonesi eligió un abrigo de lana virgen modelo Caruso de Jacquemus, valorado en $2.230 dólares. Sus joyas, de la marca ecuatoriana Gorfinn Alta Joyería, añadieron un toque local a su estilismo internacional.

Melania Trump: Refinamiento y Estilo Clásico

La ex primera dama Melania Trump destacó con un conjunto de Adam Lippes, que incluía un abrigo de lana de seda azul marino, falda lápiz y blusa de crepé de seda en tono marfil. Confeccionado artesanalmente en Nueva York, este look fue complementado con un sombrero de ala ancha de Eric Javits. Si bien los precios exactos no se revelaron, prendas similares de Lippes suelen tener un valor de entre $2.000 y $5.000 dólares.

Ivanka Trump: Elegancia Sobria con Toques Modernos

Ivanka Trump optó por un conjunto de falda verde bosque, que combinó con un sombrero a juego, guantes de cuero negros y un bolso Lady Dior, cuyo valor aproximado es de $5.000 dólares. Aunque no se especificó el diseñador de su conjunto, sus accesorios de lujo reforzaron su imagen de elegancia contenida.

Usha Vance: Sofisticación con Estilo

Usha Vance, esposa del vicepresidente J.D. Vance, eligió un abrigo de cachemira rosa peonía con cinturón, diseñado por Oscar de la Renta. Los precios de piezas similares de la marca oscilan entre $3.000 y $6.000 dólares, dependiendo de los materiales y detalles. Este atuendo reflejó su sofisticación y estilo refinado.

Jill Biden: Un Toque Monocromático de Ralph Lauren

Jill Biden, ex primera dama, optó por un conjunto monocromático en tono púrpura, diseñado por Ralph Lauren. El atuendo fue complementado con pendientes de diamantes de Briony Raymond. Aunque los costos exactos no se revelaron, prendas similares de Ralph Lauren suelen tener un valor de entre $2.000 y $5.000 dólares.

Este evento no solo fue un momento histórico para la política de Estados Unidos, sino también una muestra de cómo la moda puede ser una poderosa herramienta para destacar y reflejar el estilo de cada figura pública.

