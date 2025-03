Lady Gaga describe su álbum como el encuentro entre su "yo" artístico y su ser real

La cantante estadounidense Lady Gaga estrenó su esperado álbum Mayhem, una obra que describe como un reflejo de la integración entre su faceta artística y su ser real, todo enmarcado en el característico sonido de "pop oscuro" que la catapultó al éxito en sus primeros años en la industria musical.

Un regreso al 'pop oscuro'

Durante una rueda de prensa en Brooklyn (Nueva York), transmitida por el canal de YouTube de Spotify, Lady Gaga compartió sus impresiones sobre el disco: "Creo que para mí, este álbum es realmente la integración de quién soy en la vida real y quién soy en el escenario, y cómo comencé a celebrar la unión de esas dos cosas". La artista destacó que, tras un largo camino, ahora se siente "segura" para regresar a ese sonido que marcó su identidad musical en sus primeros trabajos.

"Me he convertido en personajes a través de la música, y todavía lo hago, pero ahora he aprendido a no dejar que me domine por completo", explicó, refiriéndose al proceso de evolución personal y artística que ha vivido. La cantante también aprovechó para disculparse con sus seguidores por haberse distanciado de este estilo musical, reconociendo que fue un "proceso duro".

El caos personal de Gaga

En cuanto a la creación del álbum, Gaga reveló que la inspiración detrás de Mayhem fue precisamente la mujer que el mundo ha conocido durante los últimos 20 años. "Este disco es una mezcla de la suavidad de lo que soy por dentro y la intensidad que me gusta aportar a mi música y mis actuaciones", señaló. La cantante añadió que el álbum refleja de manera honesta su "caos personal", mostrando una versión más auténtica y cruda de sí misma.

Además, la artista confirmó que los fanáticos pueden esperar una continuación de Telephone, su icónica colaboración con Beyoncé, lanzada hace ya 14 años. Al referirse al tema, Gaga soltó un intrigante comentario: "Mi chisme sobre Telephone parte dos es que pasará, pero no voy a darles todo ahora. No querían eso de todos modos. Creo que deberían llamar a Beyoncé", expresó entre risas, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

Lady Gaga en nuevos proyectos

No solo su música está en la mira: la cantante también confesó que le "encantaría" escribir un musical y que uno de sus sueños es obtener un premio Tony. Lady Gaga, cuya carrera ha abarcado tanto la música como la actuación, sigue sorprendiendo con su versatilidad y sus ambiciosos proyectos en la industria del entretenimiento.

