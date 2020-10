Kurt: llega el turno de las grandes ligas

Hace algo más de diez años empezó su carrera musical en los bares de su natal Culiacán, México. Kurt quería hacer música por una necesidad creativa, con el sueño presente en cada acorde de su guitarra. Y parece que de tanto tocarla, el deseo ya se le está cumpliendo.

Este martes, la Academia latina del Grammy confirmó que está nominado como mejor nuevo artista, una distinción que lo ha dejado perplejo y lleno de emoción. Por eso se volcó a las redes sociales para dar a conocer la noticia y compartirla con sus fanáticos, que no son pocos: más de tres millones de oyentes mensuales.

Así lo contó en sus perfiles: “FAMILIAAAA ESTOY NOMINADO A LOS LATIN GRAMMY”. Todo en mayúsculas, gritándole a sus seguidores que estaba muy feliz.

Y esto es solo el inicio. En esta entrevista con EXPRESIONES, el intérprete de Roto nos dejó saber sus planes musicales, que cada vez son más grandes. Y que no hay día en el que no cree una canción nueva. Kurt Schmidt Ramos, también se cuestiona la industria, de la que no le gusta la prisa con la que se vive.

Con la visión clara

A Kurt no lo marea el éxito, más bien continúa siendo fiel a sus inicios. Y aunque ahora juega en las grandes ligas, se cuestiona cómo funcionan las cosas. Por eso en Twitter se preguntó hace poco si nos estamos acostumbrando a ver a la música como algo de poco tiempo de uso. ”Me hubiera encantado vivir la época de la música en la que lanzabas un disco, se organizaba una gira por dos años y ese tiempo te permitía ausentarte un poco sin lanzar nada, para vivir lo suficiente y escribir el siguiente disco. Hoy todo va tan rápido que no puedes desconectarte”, escribió.

Y ante nuestra pregunta por la red social sobre si la música se ha vuelto desechable, contestó: “Sí... ahora casi todo se vuelve desechable al poco tiempo”, junto al emoji de un corazón roto.

La entrevista

¿Se le hace complicado hacer canciones profundas y luego tener problemas para interpretarlas por la carga emocional que llevan?

Me pasa con una canción que se llama Dolerá, de mi primer disco. Creo también que me va a pasar con Roto, no lo sé bien porque no hemos tenido shows presenciales. Es realmente un trabajo sacar todo desde el interior. Tengo que conectarme con esos sentimientos. Y como sabes, es una alegría muy grande estar en un show porque hay tanta gente, gritando, cantando. Se me hace difícil ponerme triste porque, además, me programo mucho para disfrutarlos. Pero tengo que ponerme en esos sentimientos tristes. Yo sé que no todos los que me escuchan van porque estén contentos.

¿Qué se siente estar nominado también en los Kids Choice Awards?

Se me hace irreal. No sé, estar nominado con tantos artistas que tienen tantos años de trayectoria . Se me hace muy padre estar con ellos. Es una señal de que vamos bien.

Pero no cree que esos premios reúnen a un público muy joven…

Sí, pero por más que mis temas sean tan de desamor sí tenemos gente muy joven que nos escucha. Igual tengo canciones más light, como La mujer perfecta, que es una de las que más corean. Y prometo que sacaré un par más con estilo similar para que ese público tenga más de mí.

Del nuevo disco, ¿qué tanto sabe?

Tengo grabadas algo más de seis canciones. Calculo que me faltan otras cuatro. Hemos terminado de grabar casi todas las pistas. Y sabes, este disco tendrá como once canciones y ya después vemos si lanzamos una edición deluxe y le ponemos más temas.

La historia detrás de Roto

Entre grabaciones y revisiones de demos, su último sencillo, Roto, se coló como un tópico de conversación que ahora es una de las canciones más sensibles del cantautor. “Nació de una conversación con un gran amigo, Josué Alaní, con quien he estado haciendo gran parte del disco. Y estábamos haciendo otras cosas cuando me dice: ‘Extraño estar enamorado. Sentirme así’. Y le contaba que yo también tenía esa sensación. Nos dimos cuenta que, con los años, nos volvemos más complicados, nos cuesta más convivir, compartir y, por ejemplo, te fijas en pequeños detalles y te cuesta de verdad estar con alguien hasta que te acoplas. “Yo creo que esto nos pasa porque cargamos con muchas cicatrices pero que con el tiempo te das cuenta que algunas de esas siguen abiertas y eso te hace ver que estás roto, así nace la canción”, explica.

Detalles