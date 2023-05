Katherine Munera, la colombiana que sorprende en redes y en los vagones del Metro 

Katherine Munera tiene 25 años, es oriunda de Medellín (Colombia) y hasta el mediodía de este viernes 5 de mayo de 2023 registraba cerca de 90 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde además acumula más de un millón de reacciones (me gusta), mientras que en su perfil de Instagram, que es privado, reflejaba más de 12 mil seguidores.

El interés por conocer más de ella, de parte de internautas, surgió a raiz de una publicación del Metro de Quito en sus cuentas oficiales. En estas aparece la joven, quien en un corto vídeo explica que forma parte de la empresa operadora del Metro de Medellín, una de las dos compañías del consorcio a cargo del funcionamiento del nuevo servicio que se brinda en la capital. La otra empresa es francesa

Elba González, la del humor manaba Leer más

"Como mujer me siento orgullosa de pertenecer a este mundo ferroviario, porque es un mundo que en muchos países anteriormente era destinado para los hombres (...). Actualmente las mujeres estamos demostrando que somos capaces con estos temas y muchos más...", dice la colombiana en la entrevista institucional.

En esa grabación, se conoce el lado profesional de Munera, pero al revisar sus redes sociales, se descubre que es una mujer alegre, que incluso bromea con sus situaciones de trabajo, algo que en ocasiones mezcla con su sensualidad, tal como lo hace en un vídeo de TikTok del 25 de marzo.

En las imágenes primero aparece con un traje de baño de dos piezas, color negro, con un pareo en tonos rosa, con una frase en la parte superior: "Tus padres preocupados de que no consumas droga". Luego, llega la segunda escena: "Los míos preocupados de que no me descarrile". Para estas palabras hay un vídeo de ella mientras conduce un tren.

Estos son los tipos de vídeos que ella publica, con jocosidad, pero también hay otros en los que ha tenido que explicar su proceso, pues además de halagos también ha recibido críticas, que han sido defendidas por sus mismos seguidores. "Qué vaina, yo no me subo si maneja una mujer...", fue una de las ofensas hacia la joven. A esta, ella respondió con un vídeo donde se aprecia su rostro mientras levanta la mirada y sus cejas, para mostrar su desacuerdo. Esta escena se acompaña con un curioso sonido que termina con la palabra dinosaurio.

Alba Parejo, la tiktoker que da visibilidad a las enfermedades raras Leer más

Otras explicaciones que la joven ha tenido que dar han sido en referencia a la plaza de trabajo que ocupa, por ser extranjera. Ella ha dicho que no se le está quitando el trabajo a los ecuatorianos y ha aclarado que es parte de un equipo que se encuentran capacitando y asesorando al personal ecuatoriano que operará el Metro de Quito, porque es un servicio que antes no existía en el país.

Cuando la misión de Katherine Munera se cumpla, ella regresará a Colombia, para continuar con sus labores.

Su preparación y proceso

En una de sus publicaciones también ha mencionado que para convertirse en conductora dentro de un sistema ferroviario se preparó en la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín. De esta forma, por ser una de las operadoras destacadas en el servicio que brinda en su país, fue seleccionada para hacer parte de la asesoría externa que se brinda en Ecuador.