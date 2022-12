Kate Winslet en 'Mare of Easttown'.

Segura y tajante, la actriz de 47 años menospreció los comentarios de los cibernautas sobre su apariencia en la serie que protagoniza, 'Mare of Easttown'. Kate Winslet se hizo eco de esas críticas en el podcast Woman’s hour, de la BBC.

“No voy a pedir disculpas por lucir como un desastre”, expresó. En el seriado interpreta a una oficial de policía pueblerina. La trama exige que la actriz no tenga reparos en mostrarse casi al natural, con el pelo recogido y ropa holgada.

Al respecto, algunos defensores a ultranza del glamour de cartón y a cualquier precio de Hollywood, dicen que es algo que una estrella no debería hacer. “Nunca harías tanto alboroto o tanto ruido por la apariencia de un actor masculino, ¿verdad?”, preguntó Winset en el podcast. Y se respondió a sí misma: No, no lo harías”.

De esta manera, marcó una vez más el doble estándar que existe a la hora de juzgar a las estrellas masculinas y femeninas. “Me causa gracia la crítica. De hecho, tenía maquillaje puesto mientras interpretaba a Mare”.