Karen Minda: "En un vídeo íntimo, no eres víctima cuando disfrutas la faena"

Karen Minda ha sido una de las mayores impulsoras de que la gente viva y se eduque en la sexualidad y sin ningún tipo de restricciones. Frente a las repercusiones que ha tenido el vídeo Barreto-Guerrero, ella dice que a diferencia de esta pareja, ha borrado cualquier material con su marido para que no quede evidencia de ningún tipo.

"Tengo una pareja de 19 años y nosotros disfrutamos de la sexualidad a plenitud, la gozamos pero una de las reglas es que no haya vídeo. Si se ha hecho, se lo ha eliminado. Grabarnos no es una prioridad, disfrutamos de otras cosas en el plano erótico".

Minda recomienda a las personas que no lo hagan y si lo hacen, que lo eliminen luego de terminar el encuentro y que sea con alguien de confianza, no con un desconocido. "Recordemos que Emma no era novia ni pareja de José Ramón, fue una aventura, un pique y pase. Yo realmente nunca hubiera accedido a grabarme en un acto íntimo y más aún al escuchar rumores de que él era un mujeriego".

Afirma que en esta historia no hay víctimas ni santos, pues "en los tres vídeos se ve que ambos buscan el mejor ángulo y disfrutan la faena y se dirigen a la cámara. Hay mucho exhibicionismo y no es malo, en mi carrera de vedette, también me ha gustado que me vean, pero en el caso de ella, su caso es complicado".