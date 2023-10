Julia Medina: Regresa con un adiós

A muchas adolescentes nacidas a principios de los 90, Cris Morena, la productora de televisión argentina, les cambió la vida. Ella fue la creadora de telenovelas como 'Rincón de luz', 'Chiquititas', 'Rebelde Way', 'Floricienta' y 'Casi ángeles'. Todos estos proyectos tenían como eje principal la música.

La española Julia Medina estaba del otro lado del mundo, pero le llegaron todas estas historias y, de alguna manera, encendieron en ella esa chispa de dedicarse a la industria artística. Ahora que pertenece a este mundo, revela que se ha cruzado a Lali (protagonista de 'Casi ángeles') un par de veces en alfombras rojas, y su corazón de niña ha vibrado ante la situación de compartir un mismo espacio con su ídola de la infancia.

En 2018, Julia formó parte del reality show más popular de España, 'Operación triunfo'. Al salir del programa, ese mismo año y bajo la disquera Universal Music Spain, presentó su primer álbum titulado 'No dejo de bailar'. El segundo, 'Epicentro', llegó en 2021.

Luego de pasar por un complicado proceso personal, la artista se ha reencontrado con un sonido con el que se siente más cómoda, más cercano al pop. Siguiendo esta propuesta, presenta 'Adiós', su nuevo sencillo.

A propósito de aquello, EXPRESIONES conversa desde Madrid con la cantante.

¿Qué tan difícil es decir adiós a alguien ahora, cuando es más fácil saber dónde está o qué hace?

Justo lo he estado pensando estos días. Cuando no había redes, me imagino que era más fácil, se acababa una relación y te ibas a tu casa. Igual el duelo era complicado, pero al menos no sabías nada del otro. Ahora estamos en continua conexión todo el tiempo y eso lo hace mucho más complicado. Esta canción es una manera de decir adiós, ya se acabó todo y no nos vemos nunca más (risas).

Leí que la canción salió naturalmente un día que llegó a su casa…

Al final, cuando escribo canciones lo hago porque necesito soltar. Siempre he sido muy tímida y es mi manera de expresarme. En vez de llamar a una amiga, escribo una canción. Hubo una noche que me sucedió todo eso y decidí transformarlo en esto que ahora pueden escuchar. Llamé a mi amigo Alberto Vela y le dije: ‘Tío, he hecho una canción y quiero que me ayudes. Creo que si tú te unes, podemos hacer que suene increíble’. Y enseguida me dijo que sí. El proceso de composición con él es como una sesión con tu psicólogo, nos ponemos a hablar de la vida.

¿Cómo le gusta más escribir canciones, con el corazón roto o en estado de felicidad?

Cuando estoy con el corazón roto, estoy escribiendo todo el tiempo. Por ejemplo, estoy con mis amigos y me dicen algo interesante, y les digo “repite lo que has dicho”, me lo apunto y ya después lo desarrollo. Cuando estoy feliz, yo soy muy intensa. Si estoy enamorada o feliz, estoy viviendo a pleno el presente, los momentos... y no se me ocurre escribir ni una sola palabra. Hay gente que escribe canciones felices y no sé cómo lo hacen.

Y ahora también se va encontrando con un sonido más afín a usted…

Después de sacar mi segundo disco, 'Epicentro', que es como pop clásico, muy orgánico, lo estuve pasando un poco mal personalmente. Eso al final te hace ir por otros caminos musicales. Todo lo que escribía era muy oscuro, muy rock, algo que igual yo no soy. Iba por la vida haciendo ese tipo de canciones. Esperé, dejé que el agua se calmase, y empecé a componer más y me di cuenta que ya había más luz, más esperanza.

Ha dicho que la música es maravillosa, pero la industria no tanto. ¿Cómo maneja ese sentimiento constante de tener que ver hacia afuera?

Ahora un poco mejor. Ya llevo cinco años dedicándome a la música y ya he pasado por todas las etapas de sufrimiento e incertidumbre que he tenido que pasar (risas). Ahora vivo un poco más al día, no estoy pensando en el futuro, no miro números, estoy súper tranquila. Al final vamos aprendiendo, a base de chocazos, pero lo hacemos.

Operación Triunfo tiene un grupo de fanáticos muy fieles en Latinoamérica. En algunos países, el programa no es transmitido por ningún canal de televisión, pero sí se puede disfrutar por redes sociales.

Es así como se han dado a conocer algunos talentos españoles fuera de su país. Esto ha ocurrido con Chenoa, David Bisbal, Lola Índigo o Aitana.

Julia cuenta que en sus plataformas siempre le están dejando mensajes seguidores latinos y que, repetitivamente, aparece la palabra Ecuador. Aunque ya ha “cruzado el charco”, pero solo a Estados Unidos, asegura que le falta bajar un poco más y espera pronto hacerlo con su música.

Lo dijo

“Creo que hay gente que es más opaca o no les gusta mostrar sus debilidades. Yo me considero muy real y honesta, y lo que me pasa, lo pueden escuchar en mis canciones.

'Adiós' habla de una ruptura un poco traumática, una relación tormentosa. Sin quererlo, las cosas se van ordenando solas y esto marca la despedida definitiva”.

Quiere participar en Eurovisión. Cortesía

Con los ojos en Benidorm Fest

El Benidorm Fest, festival de la canción organizado en España por la empresa pública de comunicación Radiotelevisión Española (RTVE), tiene como objetivo elegir la candidatura que representa anualmente al país en el Festival de la Canción de Eurovisión.

Julia revela que está preparando una canción especial con la que espera poder entrar al concurso. Hablar sobre Eurovisión le parece precipitado, prefiere ir paso a paso.

