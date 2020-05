José Antonio Sánchez: "La mayoría no tenía mucha experiencia en TV"

Tras la salida del aire de 'El club de la mañana', de RTS, el comunicador peruano José Antonio Sánchez, que reside en Quito, recuerda su paso como uno de los presentadores de ese programa de variedades que nació hace más de una década.

"Era un lindo equipo, todos con muchas ganas de hacer cosas, con un gran apoyo incondicional de la producción, el grupo se dejó llevar rápidamente y cada uno fue encontrando su espacio. Lo interesante es que la mayoría no tenía mucha experiencia en TV. y nadie se veía o creía competencia sino que aprendían los unos de los otros".

José Antonio afirma que él era el más fregado, "les solía tomar el pelo al aire a Marcelo (Cornejo) y a Jimmy (Pareja), les hacía memes cuando ni quisiera existían. Un día Jimmy me dijo que iba a hacer su primera nota y que quería que lo acompañe. Me paseó por Guayaquil como 6 horas haciendo entrevistas y yo le iba indicando cómo armarla, qué decir de entrada y salida. Al final, yo todo ilusionado quería ver los resultados, pero Jimmy muy pilas no hizo nada de lo que le dije y la hizo fiel a su estilo", cuenta entre risas.

María Gracia ‘Magacha’ Manzano, Marcelo Cornejo y José Antonio fueron algunos de los primeros presentadores de 'El club' que se inició el 3 de abril del 2006.

Carolina Irigoyen, Mario Maldonado, quien murió en marzo de este año, y Esteban Verdesoto son otros de los que integraron el equipo.

"Fue una linda experiencia trabajar con ellos y en RTS", expresa el periodista que detestaba que lo disfracen y que lo hagan bailar.