Jocelyn Mieles: desmienten que vaya a participar en reinado internacional

Este año no ha sido el mejor para nadie. Probablemente tampoco para Jocelyn Mieles. La manabita era la seleccionada para asistir al evento de belleza Miss Charm Internacional que tendrían lugar a mediados de año pero en febrero se pospuso. Y hace unos semanas lo dejaron con fecha indefinida hasta que se abran las fronteras y se permitan viajes internacionales en el mundo.

Zulay Plúa, vocera la Organización Miss Ecuador, quien tiene a cargo la franquicia en el país, aseguró que desde el mes de febrero desistieron de enviar una representante. "La Organización Miss Ecuador recibió una comunicación en el mes de febrero que se suspendía el evento para y por lo tanto no se a mantenido ninguna comunicación con los organizadores de Miss Charm", aclaró. Sin embargo hace unas semanas Jocelyn Mieles aseguró junto a su abogado que iría. "Tengo la banda de Miss Charm Ecuador, y debo viajar a Vietnam a representar al país, y mientras no se me diga nada, todo sigue su marcha hasta cuando se reanuden los eventos de belleza", comentó ella en otra entrevista para el diario Extra.

En la página oficial del evento todo sigue su curso. El pasado 12 de junio se especificó que "debido a los efectos de un brote mundial de enfermedades, la Miss Charm 2020 ha sido pospuesta para garantizar la salud y el bienestar de nuestros candidatos y tripulación, en particular de la comunidad". Continúa: En el lado de la producción, todos siempre han estado listos para tener lugar este año y dedicados a organizar una competición con criterios rigurosos para garantizar la seguridad y la salud de todos".

En el perfil de Facebook el concurso se mantiene abierto y se muestra a las candidatas activas pero de forma remota. Hay vídeos de sus rutinas diarias, actividades de voluntariado y frases sobre su aporte en el certamen.

Jocely Mieles por el momento sigue en investigaciones por su vinculación con Daniel Salcedo, está implicado en una trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).