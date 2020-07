Jennifer López, tachada de "vulgar y sin clase" por una usuaria de Twitter

Las redes sociales suelen ser muy crueles y la apariencia física juega un papel importante a la hora 'rayar' a alguien y sin duda son las mujeres las que más critican a sus congéneres cuando estas lucen sus cuerpos a través de vídeos o fotografías.

En una entrevista con EXPRESIONES, Érika Vélez hablaba de cómo ella es cuestionada y señalada por otras féminas al ver que los hombres elogian su belleza y siuleta manaba.

Como vuelva a oír que esta tía es un cañón, puedo prometer y prometo que entro en brote nivel Irene Montero. pic.twitter.com/wGaKZCE2Gz — Miss Bennet (@Miss_Bennet7) July 27, 2020

Pero ni las estrellas de Hollywood se libran de esto, sino fíjense en Jennifer López. La neoyorquina decidió salir a un parque a hacer algo de deporte mientras llevaba una mascarilla negra y ropa cómoda, cuando un señor la reconoció y le tomó una fotografía. Esta imagen llegó a Twitter, y ha sido objeto de una controversia.

La usuaria @Miss_Bennet7 no solo descalificó el físico de la intérprete de Let's get loud, de una forma machista, sino que la comparó con Jennifer Aniston: "no es envidia, es estupor y desprecio por la vulgaridad y la falta de clase", "no me digan que su físico destaca", fueron algunas de las frases de la tuitera española a quien muchos usuarios de la red social se le fueron encima.