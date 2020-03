James Middleton supera la depresión gracias a sus mascotas

La depresión no sabe de género ni de clases sociales. El apuesto y adinerado James Middleton, hermano menor de Kate Middleton, ha pasado duros momentos a causa de esa enfermedad de la que ha empezado a salir, según él, gracias a sus nueve perros. “Ellos significan mucho para mí”, dijo refiriéndose a ellos.

Al parecer, la compañía de sus mascotas ha sido más efectiva que la ayuda psicológica y el apoyo de su familia. Reconoció que le cuesta hablar de su vida privada y que sus acompañantes de cuatro patas también han sido un apoyo en ese sentido. “Creo que sin mis mascotas no tendría la confianza para estar sentado hablando ahora. Así que podría llegar a decir que los perros me han salvado la vida”.

Su grupo de canes está conformado por cinco spaniels negros, dos cockers, un labrador negro y un golden retriever. Unos compañeros de vida con los que James Middleton se siente a gusto, más incluso que con algunas personas, que no han hecho demasiado para ayudarle a salir del pozo de la depresión: “Son compañeros increíbles, que van más allá de lo que a veces los humanos pueden hacer en materia de rehabilitación”.

El complicado drama personal con la depresión de quien durante años fue considerado fue el soltero de oro del Reino Unido también ha sido tema central de la entrevista televisiva que concedió al programa británico ‘Lorraine’: “Vives sin propósito ni dirección. Solo la ansiedad conseguía sacarme de la cama por las mañanas. No contemplé el suicidio como una posibilidad, pero tampoco quería vivir en ese estado mental. Me sentía incomprendido, un completo fracaso. Sé que tengo mucha suerte y una vida privilegiada, pero eso no me inmunizaba contra esta dolencia. Es complejo describir esta condición. No solo es tristeza, es una enfermedad, un cáncer de la mente”.

Por ello Kate Middleton y su esposo Guillermo están tan concienciados con promover la salud mental en Inglaterra. Con la cercanía que supone James Middleton en sus vidas es imposible permanecer inmune a las consecuencias de la depresión.