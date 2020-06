Ismael Cala: "Seamos como el bambú, flexible y resistente"

Escritor, comunicador, coach... Ismael Cala es un hombre polifacético. A propósito de la conferencia virtual Ecuador se activa, en la que el carismático cubano particiipó junto a otros exponentes, EXPRESIONES lo invitó a ser parte de nuestra tradicional sección semanal Tengo que decirlo y aquí estàn sus mejores frases.

1 “Todos tenemos la habilidad de ser líderes, pero hay que capacitarse para serlo”.

2 “Todo lo que te propongas alcanzar, lo puedes conseguir, te lo dice alguien que salió de un pequeño pueblo rural de Cuba y hoy es un ciudadano del mundo”.

3 “En tiempos de crisis, el líder, sea presidente de una nación o padre de familia, decide si hunde o levanta aquello que ha edificado”.

4 “Cada uno deberá sacar una lección luego de esta pandemia global. Finalmente eres tú el que elige qué hacer con las herramientas que tiene en este momento”.

5 “Participé el domingo de la conferencia virtual Ecuador se activa. Yo amo a este país, conozco no solo Guayaquil, sino también Galápagos, Quito, Cuenca y Machala. Gracias a la tecnología pude estar cerca de ustedes”.

El motivador espera retomar sus conferencias presenciales en septiembre. Cortesía

6 “Me gusta la palabra resiliencia porque habla de gente que se ha enfrentado a adversidades y no se queja, sino que resuelve, se reinventa, crea y reimagina”.

7 “Debemos estar conscientes de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la medida más precisa de nuestro valor, aquel que nos impulsa a continuar”.

8 “Los seis meses que nos quedan hay que mantener la fe inquebrantable, actuar de acuerdo a las lecciones aprendidas y establecer un mapa mental partiendo de que ahora todo es diferente y debo repensar en cómo ganar”.

9 “Aunque experimentamos el dolor o el sufrimiento, siempre habrá ganancias y bendiciones aún en medio de la tragedia. Es solo cuestión de preguntarse: ¿para qué me ocurrió esto?”.

10 “Era necesario parar. Yo solo viajaba y ofrecía conferencias y charlas. Esto que ha pasado me sirvió para gerenciar mejor mi paz y mi inteligencia espiritual, conocerme más”.

11 “El nuevo liderazgo bambú se llama así porque hablamos de una de las plantas más veneradas del planeta, que es fuerte como el acero, pero tiene una flexibilidad impresionante porque crece en equipo y eso lo hace resistente”.

Durante este tiempo de confinamiento se especializo en jardinería y volvió a la televisión. Instagram

12 “Durante estos meses de confinamiento desarrollé mi amor por las plantas y la jardinería que han ayudado para mis momentos de calma y quietud, también volví al periodismo y ahora estoy en Mega TV”.

13 “Puede que suene trillado, pero no hay que esperar a que cambie el mundo si nosotros no lo hacemos primero, el cambio es lo único seguro, el cambio es alegría, así que sé tú el cambio”.

14 “Era necesario pasar por esta pandemia para darnos un baño de humildad, pero el mundo no se puede detener y habrá que salir y adaptarse a esta nueva normalidad. Espero en septiembre volver a mis conferencias presenciales, tengo un viaje a Islandia”.

15 “Debemos concentrarnos en el éxito que es realmente importante, el que nosotros construimos, según nuestro propósito de vida”.

16 “Para ser feliz en esta vida y alcanzar el éxito que cada uno desea hay que dejar de ser víctima”.

LA ANÉCDOTA

“Cuando salí de Cuba, nunca más pude volver a mi país porque soy considerado ‘un gusano’, ‘un traidor’. Me dolió no haber podido estar en los funerales de mi padre, mi abuela y mi tía abuela, tres de los seres que más amo. Entonces me pregunté ¿qué puedo hacer con este dolor? Y cambié el chip, para cerrar capítulos, así que los empecé a mantener vivos y en tiempo presente. Como nunca los vi en un féretro, para mí no han muerto, siempre están en mi mente jóvenes y así los visualizo, con vida y llenos de amor”.