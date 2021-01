Influencer rifa su auto en Instagram y rompe un récord

La catalana Violeta Magriñán ha vuelto a ser el foco de atención en España tras un inesperado concurso lanzado en su perfil de Instagram. La influencer, con más de 1 millón de seguidores, se ha convertido en casi una 'reina maga' con el sorteo de su auto en su red social.

La convocatoria, es un gran éxito y la publicación ha superado los cinco millones de comentarios y ha obtenido más de 400 mil 'me gusta'. "Espero que lo trate con el mismo cariño que lo he tratado yo estos años", escribió en el post.

En la foto se puede apreciar casi en su totalidad al premio, además de las espeficiaciones. Es nada más y nada menos que un AUDI A1 SportBack de color negro. Es de 5 puertas con 90 mil km de recorrido. Además del tanque lleno. Su precio en el mercado está entre los 21 mil y 35 mil dólares.

Kylie Jenner: la celebridad mejor pagada del mundo Leer más

La modelo digital, tiene 26 años. Ha salido a comunicar que es una de las personas con más comentarios en una foto en todo Instagram y es cierto. El primer es el cantante Ozuna, que en noviembre sorteaba un Playstation 5, y consiguió 8 millones de peticiones.

Quizás la mejor storie que he visto en ig pic.twitter.com/sbEhpJbb0p — Jotaderos (@jotaderos) January 4, 2021

Este mes de enero Violeta cumplirá 3 años en Instagram, lugar donde ha podido crear su marca personal de éxito. "Yo me gano la vida con las redes sociales, aunque no me considero una influencer. No me gusta etiquetar mi trabajo", expresó el pasado mes de octubre cuando se abrió ante su vida de lujos. "Yo sé ganarme la vida. En algún momento trabajaba 45 horas a la semana por menos de mil euros".

En España también es conocida por haber sido invitada al reality Supervivientes 2019.