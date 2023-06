Aries. Tomas una actitud bastante cómoda, pues prefieres no afrontar los problemas, pero exigir el éxito. Mal camino has decidido tomar. Este es un día difícil, porque se te va a pedir cuentas sobre todo lo que corresponde a tus obligaciones. Guarda tiempo para tu pareja, la tienes muy olvidada.

Géminis. Estás hablando más de la cuenta y ser tan suelto de lengua te va a pasar factura. Tus comentarios no siempre son bien recibidos, incluso si los emites en buena onda. Vas a tener un gesto cariñoso con una persona que te aprecia y se pondrá muy feliz de sabrá cuánto la quieres.

Leo. No paras de quejarte, sin reconocer lo generosa que ha sido la vida contigo. Te empeñas en lamentarte y esa actitud está ya molestando a tu familia. Eres sombra en la casa, pero puertas afuera te muestras alegre y simpático. Piensa en lo que estás haciendo con tu vida, te puedes arrepentir.

Libra. Te ahogas en un vaso de agua, y no es de ahora sino de siempre. Muchos de los problemas que te quitan el sueño tienen soluciones sencillas, que solo requieren de un poco de ingenio de tu parte. Evítalos poniendo un poco más de atención en lo que haces. Debes sanar viejos dolores.

Sagitario. Tienes buenos amigos, dispuestos siempre a darte una mano si la necesitas. Ahora que requieres de consejo, verás que están dispuestos a escucharte y guiarte. Tus líos mentales deben salir a la luz y ellos pueden ayudarte. No te escondas en tu propio yo, mira hacia afuera.

Acuario. Te quejas de que tu relación de pareja no marcha como esperas, pero no reconoces que haces poco o nada por darle un poco más de vida y alegría. Tu actitud frente a la persona que te acompaña no es para nada agradable. Revisa tu comportamiento, puedes quedarte solo.

Tauro. Alguien con quien no mantienes una relación constante, pero que te ha demostrado lealtad, te presenta un proyecto bastante interesante. Analízalo con atención y mira las posibilidades de unirte en su negocio. Podría ser una gran idea, siempre y cuando tengas tiempo para sacarlo adelante.

Cáncer. Quieres siempre ayudar y proteger a los demás, pero no es un tema desinteresado. En el fondo, esperas sacar algún provecho de tus acciones. La gente a tu alrededor se está dando cuenta. Modérate porque, de seguir así, todos van a huir de tu compañía. Busca lo que te hace feliz.

Virgo. Sueles encontrarte con gente que quiere hablar de sus problemas y eres la persona ideal para escucharlos. Sin embargo, todo lo que te dicen termina haciéndote daño. Ponte en primer lugar, sobre todo ahora que vives tus propios líos y necesitas de paz mental. No temas pedir tu espacio.

Escorpio. Crees que no puedes salir del laberinto que tú mismo has tejido, pero estás equivocado. Es cierto que te planteaste un camino de vida tortuoso y complicado, pero nunca es tarde para recapacitar y tomar medidas correctivas. Hay gente que te espera y que anhela la compañía de quien eras.

Capricornio. Atraviesas por una etapa de angustia y te sientes desesperado porque crees que tus esfuerzos son insuficientes. Analiza lo que está ocurriendo y planifica soluciones prácticas y sencillas. Tal vez solo sea necesario que te conectes con tu entorno e intentes comprender a los demás.

Piscis. La vida te sonríe y todo te sale a pedir de boca. Las personas parecen estar de tu lado y te brindan su apoyo. Aprovecha este buen momento y adelanta algunos de tus planes que tenías para el próximo mes. En casa hay una familia que te quiere y que espera disfrutar de tu compañía.