Aries. Cambias la visión de lo que quieres y eso te obliga a buscar desconocidos caminos que se ajusten a tu nueva realidad. El amor se presenta complicado, pero nada que no seas capaz de solucionar con algo de ingenio. El reencuentro con un viejo amigo te llena de mucha alegría.

Géminis. Te dicen que eres cabeza dura, pero tú sabes que actúas según tus principios y tus sueños. No te dejes envolver por comentarios de gente que tiene envidia de tus logros y de la vida que llevas. El trabajo marcha viento en popa, pero debes esforzarte un poco más para evitar problemas.

Leo. El amor toca a tu puerta y no está dispuesto a marcharse. Si estás soltero, el encuentro con esa persona ideal llena tu vida de colores. Si tienes pareja, revives la llama que ha estado algo debilitada debido a tus múltiples actividades laborales. La vida social toma nuevo brillo, disfrútala.

Libra. Decir que no solo por hacerte el interesante es una pésima táctica en el amor. De hecho, esa arma nunca funciona, sino que entorpece cualquier desarrollo romántico. Ábrete a tus sentimientos y permite que tu corazón exprese lo que siente. Vas a sentirte mucho más orgulloso de ti.

Sagitario. No todo es paz y amor en tu vida en estos momentos. Enfrentas problemas más desagradables que profundos, pero el camino tortuoso te quita el sueño y la paz interior. Intenta recuperar la armonía en los diferentes aspectos de tu existencia, con esfuerzo lo puedes lograr.

Acuario. Un buen amigo se presenta nuevamente en tu vida para hacerte ver lo que tanto te niegas a aceptar. El proceso es difícil, porque requiere de un profundo análisis interior. Aun así, va a ser muy exitoso, porque te va a permitir seguir con menos carga emocional. Acepta la verdad.

Tauro. Te sentías muy seguro por que lo que tienes, pero de repente te das cuenta de que la paz interior no tiene nada que ver con la estabilidad económica. No te equivoques de camino y empieza a valorar lo que de verdad es importante. Enorgullecerte por tus logros no te lleva a ninguna parte.

Cáncer. Reflexiona sobre lo que quieres y cómo puedes alcanzar tus metas más preciadas. Estás yendo por el rumbo equivocado, porque no tienes claros tus objetivos de vida más profundos. Te dejas encandelillar por el brillo exterior, que no es más que oropel. Cuida lo que haces y dices.

Virgo. Te crees superior en algunos ámbitos, pero no es más que el resultado de un mal reflejo de ti mismo. Estás cometiendo muchos errores y haces daño a quienes te quieren porque no tienes la valentía de aceptar que te equivocas. Cambia de actitud, estás a punto de quedarte solo.

Escorpio. Estás siendo intolerante, pero es solo una respuesta a la insatisfacción que hay en tu vida. Quieres hacer creer que la felicidad está de tu lado, aunque sabes bien que te has equivocado de camino. Estás a tiempo de dar un tiro de timón y recuperar lo que has perdido. Inténtalo.

Capricornio. Tus discusiones de pareja no se resuelven dando argumentos complicados. Lo que tu media naranja te está pidiendo es más atención y mucha comprensión. No te encierres en ti mismo, porque dejas a la otra persona fuera de tu vida. Si insistes, puedes quedarte solo.

Piscis. Quieres encontrar respuestas y empiezas a hurgar en asuntos que más te valdría olvidar. Concéntrate en lo que tienes ahora y escoge mejor a tus amigos. Hay quienes están esperando a que caigas, porque creen que se verán beneficiados. Con paciencia todo regresa a su sitio.