Aries. Estás muy bien dotado para enfrentar situaciones adversas sin quejarte. Utiliza esa cualidad en un problema laboral que requiere de toda tu inteligencia para ser resuelto. En el amor, todo se arregla, aunque quedan conversaciones pendientes. Sostenlas cuando sea conveniente.

Géminis. Prefieres llevar una vida tranquila y las ostentaciones no te llaman la atención. Sin embargo, se te avecina una oportunidad muy interesante para cambiar tu estatus. No la desaproveches, piensa en cómo puede beneficiar a tu entorno familiar. Las cartas están sobre la mesa.

Leo. Eres de aquellas personas que se fijan una meta y no descansan hasta alcanzarla. Este es el momento ideal para demostrar de qué estás hecho y poner en juego todo tu talento. No desmayes, el camino es largo y complicado, pero sin duda la meta va a valer la pena. Te esperan éxitos.

Libra. Te enamoras con facilidad, lo cual es extraño en alguien que es, por naturaleza, muy estructurado. Has ganado mucha confianza en ti mismo y ahora quieres darle cabida al amor. Adelante. Alguien muy especial espera por ti. Si tienes pareja, trabaja en afianzar los lazos.

Sagitario. No hay razón alguna para que ocultes tus sentimientos, sea que tengas pareja o que estés solo. El amor merece toda la franqueza del mundo para que se fortalezca. No des espacio a las dudas ni las equivocaciones, tu corazón espera vivir a plenitud la felicidad esperada.

Acuario. Se presentan altibajos desestabilizantes en tu entorno de trabajo. Esa inestabilidad te torna irritado y algo rabioso. Si no puedes cambiar la situación, lo mejor es que busques la mejor manera de adaptarte. Y que tu familia no pague por tu desesperación, contrólate.

Tauro. Vas a entablar una nueva amistad que en muchos aspectos te complementa. Sin embargo debes exigirle que sea más constante en sus planes, porque su informalidad puede llegar a dañarte el buen genio. Con esa persona vas a entender que hay muchos caminos alternativos.

Cáncer. Llega un cambio inevitable que ataca tu antigua seguridad. Una vez que aquello ocurra, empiezas a construir tus cimientos sobre bases más sólidas y auténticas. No te muestres radical, porque seguramente te verás superado por los acontecimientos. Camina despacio, pero seguro.

Virgo. Consulta con personas que tengan gustos parecidos a los tuyos para entender mejor lo que está ocurriendo a tu alrededor. Son muchos acontecimientos inesperados que se están convirtiendo en temores silenciosos que te perturban. Debes encontrar la forma de disiparlos.

Escorpio. Te resulta difícil compartir con personas que no tengan tus mismos intereses y capacidad intelectual. Esa actitud hace que muchos te vean como alguien insoportable y orgulloso. Ahora, si quieres alcanzar un viejo sueño, deberás demostrar que no se trata de eso. No va a ser fácil.

Capricornio. Muchos de tus deseos se hacen realidad, gracias a viejos lazos de amistad y encuentros inesperados. Tu encanto natural puede lograr maravillas y vas a comprobarlo ahora. No te muestres intolerante con quienes no caminen a tu ritmo y respeta los espacios ajenos.

Piscis. Estás utilizando los métodos equivocados para calmar a tu pareja. En lugar de tomar distancia, busca entablar una conversación profunda y sincera. Debes ir al fondo de las cosas para resolver esos conflictos que ahora se interponen entre ustedes. Ambos se van a sentir mucho mejor.