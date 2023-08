Aries. Te sientes un poco holgado económicamente por un dinero que recibiste y con el que no contabas. Eso no significa que estás en condiciones de derrocharlo, pues tienes muchas obligaciones que no has podido cumplir. Es el momento de hacerlo.

Géminis. Si has estado pensando en mudarte, este es un buen momento, pues los cambios están ampliamente favorecidos. En cierta reunión social, vas a conocer a alguien muy agradable, pero cuidado, no te dejes envolver por sus encantos.

Leo. Ha llegado el tiempo de cosechar todo lo que has sembrado. Y eso no es necesariamente positivo, pues en estos últimos tiempos de has mostrado lejano y egoísta. Pero también has demostrado tener un corazón noble. Una de cal y otra de arena.

Libra. Has estado planificando muchos proyectos, pero por motivos diversos los has dejado de lado. Ha llegado el momento de retomarlos con fuerza y entusiasmo, pues el éxito te espera a la vuelta de la esquina. Abre tu mente a los consejos.

Sagitario. No detengas tu proceso creativo y mantente flexible y receptivo ante cualquier idea que venga de gente conocida. Vas a encontrar, finalmente, el lugar que te corresponde, que es la cumbre. Eres un triunfador y vas a demostrarlo.

Acuario. Recuperas la fe y la esperanza perdidas, lo que te permite alcanzar mayor estabilidad y solidez en tus relaciones sentimentales, personales y laborales. Vas a tener varios caminos para escoger, analiza bien cada una de las alternativas.

Tauro. Tu talento se pone de manifiesto y muchos aplauden tus iniciativas. Sin embargo, en el camino, estás olvidando algo fundamental: darle a la gente que te ha apoyado siempre la importancia que se merece. Sin ellos, no eres nadie.

Cáncer. Vas a disponer del dinero suficiente para cumplir con tus obligaciones financieras en un futuro inmediato. Sin embargo, en poco tiempo sentirás que tu capacidad económica se ha esfumado. Ten cuidado, te puedes meter en líos.

Virgo. Esos complejos que vienes arrastrando y que te hacen actuar de forma infantil en tu vida personal están siendo altamente perjudiciales. O te deshaces de ellos o te condenas a vivir en la oscuridad. La decisión es tuya, consulta con la almohada qué es lo que quieres.

Escorpio. Se acabaron las tragedias familiares, una luz inesperada lo cambia todo y te da un resquicio de esperanza. Llénate de entusiasmo y evoluciona hacia un plano más elevado. Hazte respetar y recuerda que tienes todo para ser el mejor.

Capricornio. Debes ser congruente con tus valores personas y decidir con objetividad a dónde quieres ir y con quién caminar de la mano. La amistad tiene un alto significado para ti, así que debes actuar de acuerdo a ello. Busca más allá de las apariencias.

Piscis. Un encuentro con alguien especial hace que las bases de tu relación de pareja tambaleen. ¡Cuidado! Es fácil equivocarse cuando te has dejado llevar por la rutina. Piensa bien antes de dar un paso que podría arruinarlo todo. El futuro está en tus manos.