Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de septiembre

Aries. Un amigo solicitará tu ayuda estos días y debes ofrecérsela, te lo agradecerá. Quizás estés esperando alguna nueva vía para conseguir más dinero, este es el mejor momento. Pon a funcionar todas tus armas.

Tauro. No dejes nada pendiente en el trabajo, esa es la clave para que funciones bien en esta jornada. No vayas de héroe por la vida y guarda las distancias en todo aquello que no te afecte directamente.

Géminis. Para mejorar tu economía es importante que busques relacionarte con gente nueva y socializar un poco más. Si buscas el aliento de las personas que tienes más cercanas, no lo dudes, lo vas a tener.

La luna y su influencia psicológica Leer más

Cáncer. En el trabajo, has tenido algunos días algo rutinarios, pero ahora se vienen cambios. Prepárate. Sueles actuar de una manera espontánea cuando las situaciones lo requieran y en este caso es lo que debes hacer.

Leo. Vas a tener la oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos de trabajo o de negocios . Con tesón sabes que todo se alcanza, no bajes la guardia y permanece atento a las oportunidades que se te presenten.

Virgo. Finalmente empiezas a sentirte muy bien físicamente y notas que tienes energía para todo. A veces las cosas no ocurren como deseas, pero esto no quiere decir que vayan mal. Mira el otro lado de la moneda.

Lee también: Los cuarzos que debe tener consigo

Libra. En el trabajo tendrás que estar atento y controlar lo que sucede a tu alrededor. No es el momento adecuado para exponerte a nada que no percibas como seguro, tienes que tener certeza en lo que vayas a arriesgar.

Escorpio. Si se te estaba retrasando un dinero, no te preocupes, va a llegar más pronto de lo que imaginas. Te sentirás atraído por personas con las que puedes conversar, disfrutar y reírte, se te hace necesario.

Sagitario. Trabaja para encontrar el equilibrio entre tus intereses y los de los demás. Tu orden te va a permitir darte algún que otro capricho y eso te servirá como desahogo para tu paz y tranquilidad.

Capricornio. Vigila tu alimentación, tu estómago se convierte en tu punto débil en estos días. Además de comunicarte, muy importante para ti, te daría una mejor calidad de vida, que en estos momentos te hace falta.

Pódcast Vibrando Alto: opciones para liberarse de las 'malas' energías Leer más

Acuario. Ahora puedes conseguir un trabajo con un sueldo más elevado que el actual. Puede ser la recompensa a la paciencia y tenacidad que has demostrado durante tanto tiempo. Con inteligencia, todo llega a buen puerto.

Puedes leer también: Comprender nuestras relaciones desde la Carta astral

Piscis. Tu pareja quiere darte cariño y soporte, pero tú también tienes que poner de tu parte. Hay momentos en los que ceder viene muy bien para conseguir aquello con lo que siempre hemos soñado. Piénsalo.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!