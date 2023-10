Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de octubre de 2023

Aries. Se vienen importantes transformaciones personales. No cierres la posibilidad al cambio y evita discutir con quienes te rodean. Lo mejor que puedes hacer es no mostrarte reactiva, sino que pienses antes de actuar. Una mala contestación o una decisión equivocada pueden echar todo tu esfuerzo por la borda.

Géminis. Te sientes algo confundido con tus vínculos, ya sea relacionados a finanzas o a proyectos por cumplir. Es como si nada terminase de materializarse. No sabes dónde mirar, porque estás asustado. Es como si por un lado todo fuese realidad, pero por otro las cosas son como un sueño.

Leo. No te dejes agobiar por la falta de perspectiva. Si bien las cosas no parecen claras y tu futuro se ve borroso todavía, pronto vas a poder cosechar lo que has sembrado con tanto esfuerzo. En el amor, se vienen dificultades que pueden marcar el fin o un nuevo comienzo con cimientos fuertes.

Libra. Tu capacidad de análisis te obliga a valorar todo antes de tomar decisiones. Y está bien. Sin embargo, a veces es necesario que te dejes llevar por tus instintos. No todo es blanco o negro, bueno o malo. Reflexiona sobre lo que quieres hacer de tu vida de ahora en adelante y emprende el camino.

Sagitario. Todavía no puedes verlo con claridad, pero todos los cambios que se dan en torno a ti, en todos los aspectos de tu existencia, son para bien. Si lo analizas, verás que todo se produce de manera interesante y prometedora. No pienses tanto, recupera el sueño. Relájate un poco y disfruta lo que viene.

Acuario. Tienes una gran energía que te ayuda a discernir en quién puedes confiar y en quién no. Necesitas buena compañía y tener una persona de confianza a tu lado. Mira a tu alrededor y verás que está más cerca de lo que crees. Ten cuidado, no seas demasiado crítico y exigente contigo y con los demás.

Tauro. Después de estos días un poco convulsionados a causa de ciertas preocupaciones por gente que amas, empieza un nuevo ciclo en el que va a primar la tranquilidad y la paz interior. Te sentirás menos pasional, pero más racional. Queda atrás la vulnerabilidad que te hacía sentir inseguro.

Cáncer. Empieza un periodo inconsciente de autovaloración. Necesitas rato a solas para un examen introspectivo que te ayude a determinar aquellas facetas que debes reforzar y lo que debes mejorar. Al final del ejercicio, te sentirás muy satisfecho y seguro de ti mismo. Todo es cuestión de tiempo.

Virgo. Aprovecha estos días para terminar un proyecto al que no lograbas encontrarle el camino correcto. Hoy todo se clarifica y toma un sentido más global. Estos son días de mucha intensidad en pensamientos y sentimientos. Busca la manera de mantener la calma para que no te desbordes.

Escorpio. Modificas de raíz algunos patrones que te han llevado por caminos equivocados y escabrosos. Una vez eliminados, vas a ver todo con más certeza. No te dejes llevar por relaciones tóxicas que dañan tu alma. Ten cuidado, tiendes a obsesionarte y, cuando eso ocurre, los celos te dominan.

Capricornio. Tu sensualidad y magnetismo te hacen irresistible y van en aumento. Eso puede hacer que surjan envidias a tu alrededor, sobre todo de gente que no entiende el porqué de tu éxito personal. No tengas miedo de enfrentar tus demonios, tienes todas las herramientas necesarias para vencerlos.

Piscis. Debes plantearte cambios emocionales importantes, porque estás echando a perder una relación muy bonita y motivadora. Debes determinar quién quieres que permanezca a tu lado y a quién debes decir adiós. El fin de semana del eclipse, es el día perfecto para tomar una decisión definitiva. Ánimo.

