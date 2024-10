Hermanos Menéndez: su tía los defiende mientras se revisan nuevas pruebas

Joan VanderMolen es tía materna de los hermanos Menéndez. Ella ha expresado su apoyo incondicional a Lyle y Erik desde que se produjera su arresto por el asesinato de sus padres en 1989. Entre sus más grandes anhelos, ha dicho, es verlos libres.

A sus 92 años, VanderMolen reveló en una entrevista que sus sobrinos intentaron convencer a su madre, Kitty Menéndez, de que dejara a su esposo, prometiendo que "ellos la cuidarían". A pesar de las súplicas de los hermanos, Kitty decidió quedarse con su esposo y hacer caso omiso a Lyle y Erik.

Para la señora VanderMolen, esta fue una trágica elección que llevó a sus sobrinos a una vida de sufrimiento en prisión, donde cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella asegura que recuerda con total claridad el momento en que le avisaron de la muerte de su hermana menor y su cuñado en su residencia de Beverly Hills.

"Recibí una llamada telefónica de mi hermano Brian y me dijo que habían disparado a Kitty y a José", dicen en entrevista para el documental de Netflix de 2024 The Menendez Brothers. Y continúa: "Dejé el teléfono y comencé a correr por la casa gritando. No podía soportarlo y todavía es difícil pensar en eso".

La nuevas pruebas

El reciente anuncio del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, sobre la revisión de nuevas pruebas que respaldan las denuncias de abuso por parte de José Menéndez reavivó la esperanza en la familia. VanderMolen considera que la defensa de sus sobrinos no fue justa durante el segundo juicio, donde se limitó la presentación de pruebas relacionadas con los abusos que sufrieron.

"No se permitió ningún tipo de defensa", lamenta, enfatizando que si la carta de Erik, donde denuncia el abuso, se hubiera presentado como evidencia, el jurado podría haber tomado una decisión diferente.

Mientras la familia se prepara para presionar al fiscal en una conferencia de prensa, VanderMolen se aferra a la esperanza de que Lyle y Erik puedan ser liberados para el próximo Día de Acción de Gracias, coincidiendo con su cumpleaños número 93.

“Solo quiero que sepan que los amamos y que su lugar no está en prisión”, concluye en sus declaraciones la mujer. Así reafirma su amor y apoyo a sus sobrinos en lo que ha sido, sin duda alguna, el momento tan crítico de sus vidas.

