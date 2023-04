Después de que en 'Los Hackers' dijeron que uno del equipo se marcha del programa de farándula de Ecuavisa, comenzaron los comentarios de quién podría ser. Unos aseguran que Rey Vásquez, porque tiene su nuevo espacio 'La contra', que se transmite por Facebook y YouTube.

Rossana Queirolo: Se operó su cadera izquierda por la artrosis Leer más

Con él aparecen, a veces, Dieter Hoffmann, su compañero en 'Los Hackers', y Andrea Bucaram, quien siempre ha sido muy polémica. Está buscando presentadores. Rey asegura que no es él el que se irá. Mientras que Dieter sostiene “solo se sabe que uno de nosotros sale del programa y del canal”.

Rey con Dieter y Andrea Bucaram. Cortesía

Las malas lenguas comentan que es el Sr. M, Poncho Quintero, quien falta sin justificación ni permiso. Se desaparece y cuando aquello ocurre, no responde el teléfono celular. Una historia que repite con frecuencia a pesar de que fue advertido de lo que sucedería. Además ya la vivió cuando era parte de 'De boca en boca', de TC. El productor Marlon Acosta siempre le llamaba la atención por lo mismo.

Suena para ocupar ese lugar Mafer Pérez, quien se encuentra de viaje. El jueves 25 de abril conversamos con ella y respondió. “He tenido un mal día, estoy en un aeropuerto, donde he tenido que esperar muchas horas. No sé de dónde salió eso”. Para todo se necesita presupuesto. No creemos que Mafer vaya por algo que no le represente. No faltan los que opinan que todo es un show. Lazito hizo el suyo en las redes.

Premios Platino: Lo que vimos, nadie nos lo contó... Leer más

Otra situación que se ha hecho notoria en 'Los Hackers' es la hostilidad entre los panelistas. Rey y Santiago Castro no se llevan y Dieter se inclina hacia Rey.

Actores de 'Yo soy Betty, la fea' en la comedia en 'El diván rojo'

Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio César Herrera son los protagonistas de una historia escrita por Fernando Gaitán, 'El diván rojo'. Ellos se presentarán el 20 de mayo en el Centro de Arte. Personificaron a La Peliteñida, Marcela Valencia y a Freddy Contreras en la exitosa telenovela 'Yo soy Betty, la fea'.

Con la dirección de Víctor Quesada, esta pieza teatral aborda una terapia sexual en el consultorio de Luis Mario (Julio César), un psicólogo y su atractiva paciente (Lorna). Natalia Ramírez tiene una participación especial, además de ser productora de la obra.