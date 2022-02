Desde siempre había tenido el interés en perseguir una carrera como solista, y llegó el momento perfecto. “Quiero que mi música trascienda, y ver qué tan lejos puede llegar”, afirma Goyo, rapera, compositora, y la voz líder de la agrupación Chocquibtown que sorprende con este nuevo desafío musical en solitario.

Austin Palao: "El espejo me dice 'qué guapo'" Leer más

Na Na Na es su primer tema de esta nueva etapa que se muestra como avance a su álbum y del especial para HBO Max En Letra de Otro. Esta canción inédita cuenta la historia de una mujer y su libertad al tomar sus propias decisiones. El amor y las relaciones, son el hilo conductor de este sencillo que se estrena como un proyecto paralelo al de la banda colombiana.

Andrés Arrata es el campeón de la tercera temporada de MasterChef Ecuador Leer más

“Para mí es una canción con personalidad y fuerza. Puede sonar en cualquier parte del mundo, es irreverente… Y es que, si no estamos en la misma línea, sencillamente no vamos más… y pues entonces, Na Na Na”, comenta la artista y agrega que para ella el código de lenguaje es clave hoy en día en la música, es la forma en que se comunica con sus seguidoras y les dice “yo te entiendo y tu historia me inspira a componer y a visibilizarte como mujer”.

La canción fue escrita por ella, pero fue su hermano Slow Mike en compañía de Mr. NaisGai, los que le dieron ese toque especial en la que se puede oír notas de la marimba; una descarga especial, una diáspora de África, del afrobeat, del ambiente en el que ella creció. El video estuvo bajo la dirección de Kree8 Productions de Simón Brand.