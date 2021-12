Muchas personas dentro y fuera de México ha reaccionado al vídeo viral que publicó en sus redes sociales la popular presentadora de la televisión mexicana, Galilea Montijo. Ella negó tener vínculos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y con Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Entre lágrimas pidió que paren las difamaciones en su contra.

Recordemos que la conductora del matinal mexicano Hoy se vio involucrada en una nueva polémica por una presunta relación que habría sostenido con el mencionado narco tal y como se señaló en declaraciones tomadas dentro del libro Emma y las otras mujeres del narco, escrito por la periodista Anabel Hernández.

"Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, declaró mientras rompía en llanto.

Su reacción causó conmoción entre sus casi 10 millones de seguidores que tiene en la plataforma, quienes casi al instante le mandaron mensajes de amor y cariño, con lo que le hicieron saber su postura al respecto.

También llamó la atención la ola de comentarios que recibió por parte de figuras del medio del espectáculo de la nación del tequila, quienes lamentaron la situación, entre ellas Anahí y Andrea Legarreta.