Gaby Díaz: "Perdí los abrazos de mis padres en mi cumpleaños"

La pandemia del coronavirus no fue impedimento para conversar con la presentadora de En contacto, Gaby Díaz, la exchica En corto compartió su manifiesto con EXPRESIONES desde casa.

1 “He vencido el miedo a mi muerte, a lo que sí le temo es a volver a pasar la pérdida de uno de mis hijos”.

2 “El mejor consejo que he recibido es que hay que respetar y confiar de la voluntad de Dios”.

3 “Disfruto mucho la música de los 80. También las fusiones musicales, dance alternativo, electrónica”.

4 “Si las paredes de mi casa hablaran, diría que soy una mujer temática del orden y de la limpieza y que deje de limpiar. También que Carlos Luis (su esposo) tiene mucha paciencia (risas)”.

5 “Hasta ahora no me he encontrado con ningún personaje intimidante, el que más me ha maravillado, Ismael Cala”.

6 “Soy obsesiva con tender mi cama apenas me levanto, también la de barrer todos los días la casa y tomarme una copita de vino en el almuerzo”.

7 “Me quiebra que uno de mis seres queridos se enferme”.

La comunicadora es una de las figuras más carismáticas de la pantalla chica JIMMY NEGRETE

8 “Le digo sí a la alegría y a mi familia y no a la tristeza”.

9 “Reconozco que soy muy mala para la actuación y el canto”.

10 “Trabajaría de nuevo y sin pensarlo dos veces... con Carlos Luis Andrade”.

11 “Con esta pandemia gané el encontrarme nuevamente con la Gaby ama de casa, pero perdí mi libertad y la certeza de lo que ocurrirá, y no tener el abrazo de mis padres en mi cumpleaños”.

12 “Con una mujer que me identifico es con Diana de Gales, por su sencillez y empatía, además de ser una madre presente a pesar de las responsabilidades que tenía”.

13 “Me pone de muy mal genio la falta de comunicación y la carencia de empatía”.

Entre sus deseos está trabajar nuevamente con su esposo, Carlos Luis Andrade. JIMMY NEGRETE

14 “En este último mes, me ha ayudado a mantener mi equilibrio emocional, estar ocupada la mayor cantidad de tiempo y rezando”.

15 “Mi día ideal cuando concluya esta cuarentena, empezará abrazando nuevamente a mis padres”.

16 “El único destino de mi país al que siempre vuelvo es a Manabí”.

17 “No necesito pertenecer a un movimiento para ayudar a los demás”.

18 “Por el coronavirus, ahora me levanto a las ocho de la mañana, desayuno, limpio la casa, me baño, me arreglo, grabo entrevistas, almuerzo, lavo los platos . Entre cada actividad trato con mi esposo y mis hijos”.

19 “Hemos experimentado con Carlos Luis un proceso bien interesante estas últimas semanas. Tenemos nuestros días buenos y malos, pero lo importante es que aprendemos cada día de nosotros. Cuando alguien no está en su buen día o tiene su momento de tristeza, se retira a su espacio y así no afecta a los demás miembros de la casa”.

20 “Me gustaría actuar en la segunda parte de Mi vida es bella, me encantaría hacer una edición especial en la que el papá no muera, pudiera reencontrase con su hijo y así vivir felices”.