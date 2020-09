Gabriela Pazmiño: “Después de casi tres meses de un linchamiento sin precedentes llegó el momento de hablar”

Por primera vez Gabriela Pazmiño de Bucaram se manifestó en las redes sociales sobre el proceso legal que enfrenta. A la presentadora se la ha vinculado con el presunto delito de asociación ilícita en la venta ilegal de medicinas durante la pandemia.

El lunes 31 de agosto fue un día muy importante, según ella, porque hasta esa fecha se había mantenido en silencio.

“No lo niego he tenido momentos muy duros como madre, mujer, esposa y como ser humano, con muchas ganas de gritar y defenderme ya que mi nombre que con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo me lo he ganado honestamente, han intentado sin éxito mancharlo y denigrarlo, personas sin escrúpulos y ciertos medios de comunicación que solo se han hecho eco de noticias falsas queriendo destruir mi honra”.

La esposa de Dalo Bucaram añadió en parte del texto que publica en su cuenta de Instagram que “después de casi 3 meses de un linchamiento sin precedentes llegó el momento de hablar y hacer escuchar mi voz. Por fin daré la versión, por fin después de tanto tiempo de haber esperado, la Fiscalía después de solicitar hasta mi prisión de forma injusta, por fin va a escucharme, creo que debió haber empezado por ese punto.

Sin embargo solo espero que la justicia y la verdad brillen para mí y también por el apellido y honra de mis hijos”.

Gabriela Pazmiño, quien se encuentra con su familia desde febrero en Estados Unidos, tiene una medida cautelar de presentación periódica en la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil, que no la cumplió. Además la justicia ordenó prisión preventiva a su esposo, Dalo Bucaram y a sus cuñados Jacobo y Michel, por la presunta venta ilegal de medicamentos en la emergencia sanitaria.

Previamente la expresentadora de Ecuavisa subió a las redes sociales, una foto cuando estaba embarazada de su cuarta hija, Charlotte y otra de la niña, quien el 30 de agosto cumplió 7 años.

Sobre que la Fiscalía desvinculó del proceso legal que le seguía a Flor María Palomeque por ser su amiga y que la actriz lo dio a conocer de manera oficial la semana pasada no ha emitido comentarios. No mantienen contacto y ninguna de las dos se menciona en las redes sociales. Hace 26 años nació esta amistad.

Recientemente Gabriela hizo algunas publicaciones en Instagram. En una de estas comentó que sigue siendo una mujer de fe. En otra manifestó: “volver a empezar, que no te paralice el miedo, tú puedes”. En las fotos que acompañaron estas expresiones lució un nuevo look: el cabello lacio, más rubia y con extensiones.

Además subió dos imágenes, un antes y un después en las que se la ve con más y menos peso. Ha perdido 35 libras. No tiene planes de volver al país.