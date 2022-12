Ya sea que estén en concentración o en vacaciones, a los futbolistas no les perdemos el rastro. A breve vistazo, se aprecia que algunos optaron por tomar un tique de avión y pasarla fuera de Ecuador, pero lo que vivieron afuera ha provocado miles de likes en sus seguidores. EXPRESIONES les cuenta lo más sonado.

¡SE CASA LAUTARO!

Love is in the air.... (lean la frase cantando). Y pónganse románticos tal como el jugador del Independiente del Valle, Lautaro Díaz, quien aprovechó sus minivacaciones en Cancún para proponer matrimonio.

Con corazón de pétalos en la arena, así de romántica fue la pedida de mano a quien ahora es su prometida, Marianella De Arca. “Las mejores vacaciones de mi vida y a tu lado”, se lee en su post. Así que, chicas, ya no miren más a Lautaro como miran a Piero.

UN CALEFACTOR PARA JOAO

Del calorcito guayaco que vivía Joao Rojas en esta época, ahora le tocó experimentar el frío que se vive en Monterrey. Sí, el de la foto es él. ¡No la vayan a viralizar!

En ese post subido en su cuenta de Instagram se lo puede ver bien arropado, con cobija, pasamontañas, medias... y unos zapatos deportivos. Allí valdría el meme de Bob Esponja gritando ‘¡¿Qué es eso?!’.

Recuerde, Joao que no está en el clima de Guayaquil. Ahora que vive en Monterrey, unos botines para el frío no le vendrían mal.

Aunque no dudamos que los abrazos de la 'Samba' Kristy Alvarado ya son suficientes para que el futbolista entre en calor.

DESDE EL CALOR ARGENTINO

Con todo el boom de la Copa del Mundo, Argentina está de moda y hay quienes han compartido sus mejores postales desde allá.

Uno de ellos es el argentino Lorenzo Faravelli, también jugador de Independiente del Valle, quien aprovechó ver la final del Mundial Qatar 2022 en su tierra y, de paso, disfrutar de las fiestas de diciembre junto a familia y amigos.

En el carrusel de fotos subido a sus redes, se pudo ver el estado de gestación de su pareja, así que próximamente serán cuatro. ¡Felicidades!

CON BRONCEADO CARIBEÑO

“¡Suegra!”, “Qué guapo”, “Obra de arte”, “¡Mi crush!”... Y así podríamos seguir contando la lista de los piropos que le dicen a Piero Hincapié. Todo eso acompañado de emojis de corazones, fuego y ojitos enamorados en los comentarios del post de sus minivacaciones.

Si bien el año pasado su ‘family time’ (como él dice) fue en las islas Galápagos, ahora el jugador de La Tri ha preferido ir con sus seres queridos a Punta Cana, en República Dominicana.

Merecido descanso en ese paraíso caribeño, donde no dudó en posar sin camiseta. Ahora entienden por qué la emoción de las chicas en los comentarios. Si aún no vio el post, vaya y déjele usted también un emoji.