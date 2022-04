Mientras muchos ya están poniendo las alarmas en sus celulares para ver el partido Ecuador-Catar, otros cruzan los dedos para que ese día declaren feriado o buscan pasajes para viajar, los jugadores de la Tri -y también ex- han sorprendido en las redes sociales.

Si así se vive la previa del Mundial de fútbol, cómo será cuando empiece. Les dejamos un recuento de lo más viral a raíz de que los ecuatorianos empataron contra Argentina.

CON LA 10 DE MESSI

Quedó claro que durante el partido contra Argentina, uno de los momentos más esperados fue ver jugar a Lionel Messi. Al punto que hubo hinchas que lo fueron a recibir al hotel y no faltó el que se sacó la selfi con él desde la cancha. ¡Los gajes de ser famoso!

Y aunque la actuación de La Pulga no fue de diez, como el número que ostenta, hubo un jugador ecuatoriano que no quiso desaprovechar la oportunidad para pedirle su camiseta (empapada, hay que decirlo). Se trata de Byron Castillo, quien no pudo estar más contento: además de enseñársela a sus compañeros terminó subiendo una foto con esta a las historias de su Instagram.

El que puede, puede. Y el que no, que critique. Solo queda una duda: ¿la habrá lavado?

Byron Castillo muestra orgulloso la camiseta que usó Lionel Messi en el encuentro con Ecuador en las eliminatorias para el Mundial de Catar. instagram

AL ESTILO 'HAYYA HAYYA'

A Jhegson Méndez solo le faltó bailar y sacar sus pasos prohibidos. El jugador sí que sabe cómo divertirse. Con una selfi, mostró que ya se está preparando para el Mundial. Y como era de esperarse, se hizo viral.

En la foto simula llevar el accesorio típico de la cultura árabe. No sabemos cómo logró disfrazarse, pero de seguro alguien lo ayudó a conseguir y armar las piezas.

Con un pañolón formó un turbante sobre su cabeza y luego colocó encima dos tubos para hacer rizos en el cabello (ojalá no se hayan dañado). Luego le dio su toque: gafas y prendas negras que lo hicieron ver todo un ‘gentleman’.

Los comentarios de sus compañeros no faltaron. Veamos si otro jugador se anima a hacer otro viral, pero bailando.

NUESTRA LEYENDA SE CODEA CON LOS GRANDES

No solo los jugadores de la Tri pisarán Catar. Hay uno que ya se les adelantó. Se trata de Antonio Valencia quien por su destacada carrera deportiva fue uno de los invitados especiales para asistir al Congreso de la FIFA y al sorteo del Mundial.

Es así que el Toño se puso sus mejores galas y se codeó con otras leyendas.

Estando allá también tuvo la oportunidad de jugar en el partido de la FIFA con otros cracks. Pero como buen influencer, primero la selfi. Así que no faltaron las fotos junto a ídolos de la talla de Diego Forlán, Javier Zanetti y más.